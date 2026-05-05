COE prohíbe el uso de balnearios del río Nizao por desagüe controlado de la presa de Valdesia

En la foto está la presa de Valdesia, ubicada en la provincia Peravia. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) prohibió el uso de balnearios en el río Nizao, ubicado entre San Cristóbal y Peravia, debido a que aumentará su caudal por el desagüe controlado de la presa de Valdesia.

El COE dijo que un comunicado del Departamento de Seguridad Industrial y Gestión de Riesgos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) informa que a partir de las 9:00 p.m. de este martes se realizarán operaciones programadas para la entrada en servicio de las dos turbinas de la Central Hidroeléctrica Valdesia.

El organismo indica que estas operaciones implicarán una regulación controlada de una de las compuertas del contraembalse Las Barías, que aportará un caudal aproximado de 35 metros cúbicos por segundo, desde la represa hasta la desembocadura del río.

Medidas preventivas

En ese sentido, instruyó a los organismos de respuesta a tomar las medidas preventivas de lugar, para garantizar la seguridad de las comunidades y personas, ubicadas en la ribera del río Nizao, desde el contraembalse Las Barías hasta la desembocadura del afluente.

Te puede interesar El Indrhi regula caudales en la presa de Valdesia ante pronóstico de fuertes lluvias