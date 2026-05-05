Españoles en RD: más de 26,000 ciudadanos convocados para elegir Consejo de Residentes

Eduardo Pahino Torres, presidente de la Asociación de Españoles en el Mundo y candidato en las elecciones. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Para el próximo 10 de mayo, más de 26,000 españoles residentes en la República Dominicana están llamados a participar en las elecciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE), un órgano consultivo que canaliza las demandas de los ciudadanos de España ante sus autoridades consulares.

Los comicios para el período 2026-2030 se celebran en un contexto en el que esa comunidad plantea diversas inquietudes relacionadas con pensiones, visados y trámites de residencia, en un entorno marcado por el incremento de solicitudes y gestiones administrativas.

Eduardo Pahino Torres, presidente de la Asociación de Españoles en el Mundo y candidato en las elecciones mediante una alianza con el grupo Ley de Memoria Democrática, señaló que la comunidad española en el país, a la que definió como plenamente integrada en términos culturales y sociales, enfrenta retos vinculados al volumen de gestiones y a la creciente demanda de servicios.

Uno de los aspectos mencionados se relaciona con el aumento de solicitudes consulares, especialmente luego de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que ha impulsado un mayor número de peticiones de nacionalidad.

En cuanto a los visados, indicó que en algunos casos los permisos concedidos son de corta duración o requieren procesos adicionales, lo que lleva a los solicitantes a gestionar nuevas solicitudes dentro de los plazos establecidos.

Otra de las inquietudes señaladas está relacionada con las pensiones. Torres mencionó que algunos ciudadanos han experimentado demoras en el pago de pensiones contributivas correspondientes a períodos de cotización en España.

En el ámbito legal, también hizo referencia a la inexistencia de un acuerdo bilateral en materia de divorcios entre la República Dominicana y España, lo que obliga a los ciudadanos a realizar procedimientos en ambos países para que tengan validez jurídica.

¿Quiénes participarán en las elecciones?

Torres indicó que en estos comicios participa una única plancha, encabezada por Españoles en el Mundo, tras el retiro de otras dos candidaturas. Señaló que no dispone de información sobre los motivos de esas decisiones.

Explicó que, en caso de presentarse dos planchas, bastaría con la participación de 20 votantes para constituir el Consejo de Residentes de España (CRE), integrado por siete miembros.

"Sin embargo, si se presenta una sola, debe alcanzar el 7 % del censo, es decir, 1,842 votos; de lo contrario, no se constituye el Consejo de Residentes", indicó. De no lograrse ese umbral, se convocaría nuevamente a elecciones en un plazo de seis meses.

Requisitos para votar

Para ejercer el derecho al voto, es necesario contar con el alta consular como residente antes del 31 de diciembre de 2025, disponer de un documento de identidad válido, pasaporte o DNI español, y acudir al Consulado General de España en la República Dominicana el domingo 10 de mayo, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Torres instó a los ciudadanos a verificar previamente su inscripción para poder participar en el proceso.

Asimismo, destacó el papel del CRE como un órgano consultivo relevante para canalizar las inquietudes de los españoles residentes en el exterior, tanto ante las autoridades consulares como instancias en Madrid.

Recordó que, aunque no cuenta con funciones ejecutivas, sí tiene capacidad de incidencia. "El beneficio de participar es contar con representatividad (...) es una vía para canalizar tanto asuntos generales como situaciones particulares que requieren atención", sostuvo.

A enero de 2026, más de tres millones de españoles residían fuera de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística de ese país. De acuerdo con Torres, más de 30,000 ciudadanos españoles viven en la República Dominicana.