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Summer Work and Travel 2026
Summer Work and Travel 2026

Más de 3,000 jóvenes participarán en el Summer Work and Travel 2026

La entrega se realizó durante un encuentro de pre-partida celebrado en el Hotel Catalonia Santo Domingo

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    Más de 3,000 jóvenes participarán en el Summer Work and Travel 2026
    Cientos de estudiantes dominicanos recibieron sus pasaportes para participar en el Summer Work and Travel 2026. (FUENTE EXTERNA)

    Más de 3,000 estudiantes dominicanos recibieron este martes sus pasaportes visados para viajar hacia los Estados Unidos y participar en el programa Summer Work and Travel 2026, una de las iniciativas de intercambio cultural y laboral más reconocidas a nivel internacional.

    La entrega se realizó durante un encuentro de pre-partida celebrado en el Hotel Catalonia Santo Domingo, donde los jóvenes también participaron en una jornada de orientación previa a su viaje.

    La iniciativa del Departamento de Estado permite a estudiantes universitarios trabajar de manera temporal durante el verano en distintas ciudades estadounidenses, al tiempo que conocen nuevas culturas, fortalecen su dominio del idioma inglés y adquieren experiencia laboral internacional.

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    Durante la actividad, los participantes recibieron información clave sobre su llegada a Estados Unidos, sus responsabilidades laborales, normas migratorias, aspectos de seguridad y recomendaciones para su adaptación cultural, como parte del proceso de preparación previo a su salida.

    Para Rodolfo Rodríguez, presidente de ACE Internacional, el programa tiene gran trascendencia para los jóvenes, al considerar que cada participante representa lo mejor del país y asume el rol de embajador dominicano en el exterior.

    Los participantes del Summer Work and Travel pueden laborar durante aproximadamente tres meses en áreas como hotelería, turismo y servicios, integrándose a empresas y cadenas reconocidas como Hyatt Regency, Hilton, Hampton Inn, Ocean Edge, Wilderness Resorts, Food Lion y Sheraton.

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