Más de 3,000 jóvenes participarán en el Summer Work and Travel 2026

Cientos de estudiantes dominicanos recibieron sus pasaportes para participar en el Summer Work and Travel 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 3,000 estudiantes dominicanos recibieron este martes sus pasaportes visados para viajar hacia los Estados Unidos y participar en el programa Summer Work and Travel 2026, una de las iniciativas de intercambio cultural y laboral más reconocidas a nivel internacional.

La entrega se realizó durante un encuentro de pre-partida celebrado en el Hotel Catalonia Santo Domingo, donde los jóvenes también participaron en una jornada de orientación previa a su viaje.

La iniciativa del Departamento de Estado permite a estudiantes universitarios trabajar de manera temporal durante el verano en distintas ciudades estadounidenses, al tiempo que conocen nuevas culturas, fortalecen su dominio del idioma inglés y adquieren experiencia laboral internacional.

Durante la actividad, los participantes recibieron información clave sobre su llegada a Estados Unidos, sus responsabilidades laborales, normas migratorias, aspectos de seguridad y recomendaciones para su adaptación cultural, como parte del proceso de preparación previo a su salida.

Para Rodolfo Rodríguez, presidente de ACE Internacional, el programa tiene gran trascendencia para los jóvenes, al considerar que cada participante representa lo mejor del país y asume el rol de embajador dominicano en el exterior.

Los participantes del Summer Work and Travel pueden laborar durante aproximadamente tres meses en áreas como hotelería, turismo y servicios, integrándose a empresas y cadenas reconocidas como Hyatt Regency, Hilton, Hampton Inn, Ocean Edge, Wilderness Resorts, Food Lion y Sheraton.