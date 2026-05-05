Un conato de incendio se registró la mañana de este martes en las instalaciones del Ministerio de Turismo, en el Distrito Nacional.

El siniestro se produjo en el cuarto nivel de la edificación, provocando una humareda, obligando a evacuar la zona como medida de seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-104614-am-218b3e35.jpeg Conato de incendio en instalaciones del Ministerio de Turismo. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-104617-am-767e5682.jpeg Conato de incendio en instalaciones del Ministerio de Turismo. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-104621-am-a841ab9e.jpeg Conato de incendio en instalaciones del Ministerio de Turismo. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-104620-am-1-cbd903b2.jpeg Conato de incendio en instalaciones del Ministerio de Turismo. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-104614-am-1-0118b39f.jpeg Conato de incendio en instalaciones del Ministerio de Turismo. (LUDUIS TAPIA) ‹ >

Los trabajadores fueron trasladados a puntos seguros para que no se vieran afectados por el humo y salvaguardar su seguridad.

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Respuesta del Cuerpo de Bomberos

El director de comunicaciones, Napoleón De La Cruz, explicó que el suceso no pasó a mayores.

"Todo está bajo control, eso no pasó de ahí. Vino una unidad del Cuerpo de Bomberos a verificar la situación y todo quedó bajo control", indicó De La Cruz.

Asimismo, señaló que este tuvo una duración de 15 minutos. Luego que la situación fue controlada, los empleados volvieron a sus labores correspondientes.