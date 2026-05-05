Miembros de la Fuerzas Armadas sembrarán 100 mil árboles en 24 puntos del país

El acto inaugural se realizó en el Parque Mirador Sur, con la participación de miles de miembros de las Fuerzas Armadas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa (MIDE) dio inicio a una jornada nacional de reforestación con la meta de sembrar más de 100,000 árboles en 24 puntos estratégicos del país, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Árbol.

El acto inaugural se realizó en el Parque Mirador Sur, con la participación de miles de miembros de las Fuerzas Armadas, quienes tendrán a su cargo la ejecución de esta iniciativa en distintas zonas, incluidas áreas de alta sensibilidad ambiental y la franja fronteriza.

Según destacó el MIDE en una nota de prensa, la jornada forma parte del compromiso institucional con la protección del medio ambiente, integrando la conservación de los recursos naturales como un eje vinculado a la defensa y seguridad nacional.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó que la iniciativa va más allá de un acto simbólico. "Hoy sembramos más que árboles; sembramos compromiso, responsabilidad y futuro", expresó.

Indicó que la reforestación contribuye al resguardo del territorio, al fortalecimiento de la estabilidad ecológica y a la seguridad en zonas estratégicas, además de fomentar la preservación de fuentes de agua y la mitigación de riesgos ambientales.

La institución señaló que esta jornada se enmarca en su Plan Estratégico Institucional, el cual incorpora la protección ambiental como parte de la seguridad nacional, junto a la cooperación interinstitucional y el desarrollo sostenible.

En la actividad participaron autoridades del sector ambiental y representantes de diversas entidades estatales, como parte de un esfuerzo conjunto orientado a la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.