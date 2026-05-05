Mochotran garantiza que las tarifas de transporte se mantendrán estables

El presidente de Mochotran, Alfredo Pulinario Mariot. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Consorcio de Empresas del Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario Mariot (Tito), afirmó este martes que el gremio mantendrá sin variación las tarifas del servicio, gracias al respaldo económico otorgado por el Gobierno.

El dirigente calificó como positivo el reciente encuentro entre las autoridades y el sector transporte, al considerar que fortalece la estabilidad económica y social del país.

Asimismo, valoró la decisión de incrementar el subsidio a los combustibles como una medida clave para mitigar el impacto de la guerra en Medio Oriente y evitar alzas en el costo del pasaje.

Pulinario Mariot, en representación de las 185 empresas afiliadas a nivel nacional, explicó que durante la reunión se evaluó el comportamiento de los mercados internacionales de hidrocarburos y su incidencia en las operaciones del transporte público.

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Advirtió que el alza de los carburantes representa una amenaza directa para la sostenibilidad del servicio y el bolsillo de los ciudadanos, por lo que consideró fundamental el acuerdo alcanzado con las autoridades.

"Fue un diálogo constructivo y fructífero, donde se establecieron mecanismos de compensación económica para enfrentar las alzas externas." Alfredo Pulinario Mariot Presidente de Mochotran. “

Compromiso del gremio para mantener tarifas estables

En ese sentido, reiteró el compromiso del gremio de no transferir los incrementos de los combustibles a la tarifa del transporte.

"Garantizamos que las variaciones en los precios no serán trasladadas a la población, manteniendo la estabilidad del servicio", sostuvo.