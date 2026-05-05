Tras salida de Mario Redondo Llenas, explican esquema de reinserción de reclusos

A propósito de la puesta en libertad este martes de Mario José Redondo Llenas, tras cumplir 30 años de prisión por el asesinato de su primo menor de edad, el director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales explicó que las personas que han permanecido largos períodos en prisión son sometidas a un proceso estructurado de preparación antes de su reintegración a la sociedad.

Roberto Santana detalló que la preparación incluye evaluación, tratamiento y un esquema progresivo de contacto con el entorno comunitario.

Al referirse a Mario José Redondo Llenas, quien fue condenado en 1996 por la muerte del niño José Rafael Llenas Aybar, el funcionario detalló que, en estos casos, el sistema aplica un programa de acompañamiento previo a la libertad que forma parte del denominado medio libre, mediante el cual el privado de libertad entra en un período de prueba o confianza.

En esta etapa se le asignan actividades laborales y comunitarias, y se promueve su vinculación gradual con instituciones y espacios sociales, con el objetivo de facilitar su adaptación fuera del recinto penitenciario.

Durante este periodo, informó que el interno comienza a interactuar con la sociedad bajo condiciones controladas: se le asignan labores específicas, participa en actividades comunitarias y establece vínculos graduales con su entorno.

Instituciones como la Defensa Civil, entidades medioambientales y ayuntamientos forman parte de este proceso, que busca que la comunidad conozca al individuo y facilite su aceptación.

Este esquema cobra especial relevancia en casos de larga permanencia en prisión, en los que, según Santana, puede producirse un fenómeno de "prisionización", en el que la persona se adapta de tal forma al entorno carcelario que enfrenta dificultades para reinsertarse en la vida en libertad.

Las tres fases del modelo penitenciario

Durante una intervención en el programa Hoy Mismo, Santana detalló que el modelo penitenciario dominicano se estructura en tres fases principales.

La primera consiste en un diagnóstico integral del interno, en el que se evalúan aspectos personales, educativos, familiares y delictivos, con el fin de determinar su perfil.

La segunda fase corresponde al tratamiento individualizado, que incluye la clasificación del interno y su integración a programas de formación, trabajo y actividades productivas, junto con evaluaciones periódicas para medir su evolución dentro del sistema.

La tercera fase es la preparación para la libertad, en la que se implementan mecanismos de reinserción progresiva como el programa de medio libre, orientado a fortalecer las capacidades del interno y propiciar su integración al entorno social antes de su salida definitiva.

Formación académica

Durante el cumplimiento de su condena de 30 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, Mario José Redondo Llenas, según su propio relato, no estuvo marcada únicamente por el tiempo cumplido, el condenado estudió Derecho, trabajó en proyectos agrícolas y acompañó en la formación de otros internos.

También asumió un rol dentro de la dinámica educativa de los recintos, sirviendo como facilitador y guía de otros privados de libertad, acompañando su formación académica.

"Trabajé en proyectos agrícolas donde encontré sentido en el trabajo productivo. Fui testigo de la evolución del sistema penitenciario y del impacto de la educación dentro de él. Completé estudios en Derecho, también tengo una licenciatura en Ciencias y Letras, así como perito en Ciencias Agronómicas", afirmó este martes tras salir de prisión.