El microtráfico se atomiza y expande por los barrios dominicanos

Paquetes y porciones de drogas incautadas por la DNCD durante operativos. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque no genera el mismo impacto que los grandes cargamentos internacionales, el microtráfico en la República Dominicana revela un mercado local persistente, activo y con señales de expansión sostenida ante su comportamiento irregular en volumen, pero constante en presencia.

Durante el primer trimestre de 2026, las autoridades decomisaron más de 2.59 toneladas drogas y realizaron 6,944 operativos, según los reportes de criminalidad de la Policía Nacional y datos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Un mercado de "dosis" y alta rotación

El negocio del narcomenudeo demuestra una alta capacidad de regeneración y un cambio en la preferencia de sustancias y el flujo de efectivo.

Enero arrancó con un claro dominio de ocupaciones al registrar 697,131 gramos de esta sustancia, concentrando la cocaína el mayor volumen del período con 600.6684, equivalentes al 86 % del total muy por encima de la marihuana con 85,057 gramos y el crack 11,078.

Este comportamiento estuvo acompañado de un alto movimiento de dinero con 30,492 dólares y 2,934,196 pesos fueron ocupados, reflejando un mercado urbano robusto, con puntos de venta activos.

Para febrero, aunque el volumen total incautado descendió a 500,263 gramos en 2,269 intervenciones, el mercado mostró señales de transformación. La cocaína se mantuvo a la cabeza con 362,405 gramos, pero la marihuana ganó terreno al alcanzar 120,194 gramos.

A la par, se registró un repunte de drogas sintéticas como el éxtasis, con 1,452 unidades, y del crack, con 15,575 gramos.

Los operativos se concentraron en el Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y San Cristóbal, aunque con una característica distinta: transacciones más pequeñas y dispersas. Esta fragmentación también se reflejó en el dinero incautado, que cayó a 2,009 dólares y 2,030,832 pesos, sugiriendo un mercado orientado al consumo inmediato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/agentes-dncd-1-3ae57362.jpeg Agentes de la DNCD durante un operativo en barrios. (FUENTE EXTERNA)

Ese giro también indica un proceso de "atomización" con menos concentración y mayor dispersiónque ha encendido las alertas de las autoridades respecto a la realización de operativos en barrios para desarticular puntos de venta.

En distintos escenarios, el presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, ha señalado que los operativos están orientados a desmantelar redes locales que impactan directamente la seguridad ciudadana

El "adelanto" verde

Marzo, introdujo un cambio relevante en la dinámica del mercado. Hasta el día 15, las autoridades reportaron la incautación de 611,884 gramos de drogas en 1,064 operativos , con un cambio en la sustancia predominante donde la marihuana superó a la cocaína , con 332,646 gramos frente a 268,000.

En ese mismo período se decomisaron 10,227 gramos de crack , 312 unidades de éxtasis y 134 gramos de hachís. En términos de dinero, se ocuparon 5,087 dólares y 1,887,964 pesos, manteniendo la tendencia de transacciones de menor escala. No obstante, el análisis de este mes queda parcialmente incompleto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/microtrafico-584a1629.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/microtrafico-584a1629.jpg Droga incautada por la Policía Nacional en operativos en barrios de Santo Domingo Este en abril. (FUENTE EXTERNA)

El informe final de criminalidad de la Fuerza de Tarea Conjunta no incorporó los datos de un operativo de microtráfico realizado por la DNCD, lo que podría incidir en la lectura global del mes y matizar el alcance real de las incautaciones.

Mientras en abril, la DNCD reportó la incautación de 783,082 gramos de distintas sustancias, volviendo al primer lugar la cocaína con 502,319 gramos, seguido de 266,736 gramos de marihuana, 13,192 dosis de crack, 817 gramos de hachís, 15.50 de tusi y 596 pastillas de éxtasis.

La otra cara: normalización del consumo

Más allá de las cifras, hay un cambio silencioso en el entorno social. Patrones observados en operativos sugieren una mayor tolerancia al consumo en espacios cotidianos como residenciales, calles y entornos recreativos.

El microtráfico se ha integrado a la vida barrial, operando muchas veces con discreción, pero también con cierta permisividad social. La droga ya no solo transita: se queda, se vende y se consume cerca.

La investigadora Tahira Vargas señaló que el aumento de consumo de sustancia, especialmente de marihuana se mueve en un terreno difícil de medir debido a su carácter ilegal, lo que impide contar con estadísticas precisas.

Aunque existe la percepción de un aumento, especialmente en jóvenes y en distintos estratos sociales, no hay datos concluyentes que lo confirmen.

Al hablar de este fenómeno explicó que podría estar vinculado a una sustitución del cigarrillo, impulsada por la creciente difusión en redes sociales de los beneficios del cannabis, como sus efectos relajantes o aplicaciones médicas. Sin embargo, advirtió que esta percepción puede ser engañosa, ya que la ilegalidad impide regular la sustancia y conocer su composición real, lo que representa riesgos para la salud, especialmente mental.

Asimismo, criticó que la legislación actual no distingue claramente entre el consumo y la venta de drogas, lo que dificulta abordar el tema desde una perspectiva de salud pública. A esto se suma que la clandestinidad del consumo limita los procesos de orientación y educación, tanto a nivel familiar como institucional.