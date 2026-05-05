Niño que cayó de elevado en Los Alcarrizos durante accidente de tránsito será sometido a cirugía

El niño permanece bajo observación y será sometido a cirugía ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de 12 años que cayó desde un elevado que está en la autopista Duarte, en la entrada del municipio Los Alcarrizos, será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, luego de resultar con múltiples traumatismos tras un accidente de tránsito ocurrido ayer, lunes.

El menor permanece ingresado en el Hospital Vinicio Calventi, donde es atendido por un equipo multidisciplinario de especialistas en ortopedia y neumología, quienes avanzan en su evaluación y preparación prequirúrgica.

De acuerdo con el personal médico, el paciente se encuentra consciente, orientado y en condición estable, pese a la magnitud del accidente. Se le realizó un hemograma y varias radiografías en el cuerpo, las cuales arrojaron una fractura en el fémur derecho.

Circulando en motor

Según las informaciones disponibles, el menor se desplazaba en una motocicleta junto a otra persona cuando un vehículo que iba delante frenó de manera repentina, provocando el impacto. Ambos salieron proyectados hacia adelante, cayendo desde el elevado.

Como resultado del hecho, el adolescente presenta múltiples golpes y una fractura en el pie, considerada la lesión principal por la cual será intervenido quirúrgicamente.

El accidente ocurrió en un elevado, una vía donde no está permitido circular en motocicleta en la República Dominicana, debido al alto riesgo que representa este tipo de infraestructura para los conductores de vehículos de dos ruedas.

Esta disposición forma parte de las regulaciones de tránsito supervisadas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Sin embargo, el incumplimiento de esta norma continúa siendo frecuente, incrementando la ocurrencia de accidentes de alta gravedad.

Un video que circula en las redes sociales muestra al menor herido tirado en la autopista Duarte. Decenas de curiosos se aglomeraron a verlo y se escucha una voz que decía que había caído del elevado.