Comunidades rurales de Dajabón exigen construcción de carreteras y caminos vecinales

Entre las comunidades representadas estuvieron Clavellina, La Patilla, Sabana Santiago (La Aviación), Candelón, Lajas, Esperón, Chacuey y Sabana Larga. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Cansados del polvo, el lodo y las promesas incumplidas, representantes de varias comunidades rurales de la provincia Dajabón se reunieron este miércoles en el centro comunal de Clavellina para exigir al Gobierno la construcción y reparación de sus calles, carreteras y caminos vecinales, obras que aseguran han reclamado durante más de medio siglo sin recibir respuestas concretas.

Entre las comunidades representadas estuvieron Clavellina, La Patilla, Sabana Santiago (La Aviación), Candelón, Lajas, Esperón, Chacuey y Sabana Larga, cuyos residentes denunciaron las difíciles condiciones en las que viven, debido al deterioro de las vías que los conectan con el municipio cabecera.

Denuncias de los comunitarios

Algunos comunitarios llegaron incluso a colocarse de rodillas durante el encuentro, clamando por atención de las autoridades y por una solución definitiva a una problemática que, según dijeron, ha frenado el desarrollo de la zona durante décadas.

“Cada gobierno promete y nadie cumple. Nuestros niños van a la escuela entre el lodo, los productores no pueden sacar sus cosechas y cuando llueve quedamos prácticamente incomunicados”, expresó uno de los presentes.

Los dirigentes comunitarios lamentaron lo que calificaron como una “dejadez total” por parte de alcaldes, la Gobernación provincial y otros funcionarios del Gobierno, a quienes acusaron de no gestionar las obras necesarias para mejorar las condiciones de vida de miles de familias campesinas.

Posibles movilizaciones

Asimismo, advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata, iniciarán jornadas de protestas y movilizaciones pacíficas en distintos puntos de la provincia.

“Ya nos cansamos de esperar. No queremos más promesas ni visitas políticas. Queremos carreteras dignas y caminos transitables”, manifestó Ana María Regalado y los demás representantes comunitarios durante la reunión.

La falta de infraestructura vial continúa siendo una de las principales dificultades para decenas de comunidades rurales de Dajabón, donde agricultores, estudiantes y trabajadores enfrentan diariamente obstáculos para desplazarse y acceder a servicios básicos.