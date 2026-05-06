Fallece la educadora Mercedes Amador Brito, madre de Hiddekel Morrison

Hiddekel Morrison junto a su madre, la educadora Mercedes Amador Brito. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció la educadora Mercedes Bélgica Amador Brito, conocida por sus familiares como "Nelly", según informó este martes su hijo, el escritor y especialista en tecnología, Hiddekel Morrison.

Amador Brito fue licenciada en Educación, mención Matemáticas, y se destacó como líder magisterial de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), desde donde realizó importantes aportes al sector educativo nacional.

Morrison informó sobre el deceso de su progenitora, a través de un mensaje publicado en redes sociales, acompañado de una fotografía en la que aparecen juntos.

"El dolor de perderte es inmenso, pero aún mayor es la gratitud por haber sido tu hijo, por haber recibido tu amor, tu entrega y tu vida entera. Hoy no solo lloramos tu partida; honramos y agradecemos profundamente el privilegio de haberte tenido como madre", expresó.

En un comunicado, los familiares de Amador Brito, quien también escribió el libro "Esclerosis Múltiple: 30 años Viviendo con Ella. Lo que realmente puede ayudarte", destacaron que deja un legado marcado por el amor, la dedicación y una firme resiliencia.

Asimismo, resaltaron sus aportes al país, especialmente en el ámbito educativo.

"Su vida es recordada como ejemplo de fortaleza, compromiso social y profunda vocación de servicio", señala el comunicado firmado por sus hijos Hiddekel, Eglenin y Efigenia Morrison.

Además, destacaron su "carismática sonrisa" y su "inquebrantable fortaleza", cualidades que, aseguran, permanecerán vivas en quienes tuvieron el privilegio de conocerla.

De igual manera, indicaron que su partida deja un vacío significativo, no solo en su familia, sino también en la sociedad dominicana.

Servicios funerarios

En cumplimiento con la voluntad de Mercedes Bélgica Amador Brito, sus hijos no realizarán honras fúnebres.

En ese sentido, informaron que será cremada, tal como fue su deseo en vida.