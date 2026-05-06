Fallece José Luis Sáez, destacado sacerdote jesuita, historiador y maestro universitario

El padre José Sáez, sacerdote jesuita, historiador de la iglesia, profesor universitario y formador generaciones de periodistas. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte del padre jesuita José Luis Sáez, ocurrida este miércoles 6 de mayo en Santo Domingo, marca el adiós de una de las figuras más dedicadas al estudio de la historia eclesiástica, a la comunicación y el cine en la República Dominicana. Tenía 88 años.

Su trayectoria se convirtió en una de las más sólidas y rigurosas dedicadas a documentar la memoria de la Iglesia, la comunicación y la vida intelectual del país.

La Conferencia del Episcopado Dominicano informó el fallecimiento en un comunicado. "Con esperanza en la Resurrección de Jesucristo, encomendamos el alma del P. José Luis Sáez , S. J., quien ha sido llamado a la Casa del Padre", expresó el Episcopado Dominicano en una publicación en X.

Agregó que "su testimonio permanece en la enseñanza y en sus valiosos aportes a la historia de la iglesia dominicana".

Con esperanza en la Resurrección de Jesucristo, encomendamos el alma del P. José Luis Sáez, S.J., quien ha sido llamado a la Casa del Padre.



Su testimonio permanece en la enseñanza y en sus valiosos aportes a la historia de la Iglesia dominicana.#JoséLuisSáez #IglesiaRD #CED pic.twitter.com/PYUWak8oRG — Conferencia del Episcopado Dominicano (@EpiscopadoRD) May 6, 2026

Aunque desde hacía años se encontraba retirado de la vida pública activa, su obra continuaba siendo referencia obligada para investigadores, académicos y generaciones de estudiantes interesados en comprender la evolución histórica del país desde la documentación, la memoria y el pensamiento crítico.

La vida y obra del padre José Luis Sáez

Nacido en Valencia, España, en 1937, llegó a la República Dominicana en 1954 y terminó haciendo de esta tierra su patria definitiva. En 1966 adoptó la nacionalidad dominicana, una decisión coherente con la entrega de toda una vida al estudio, la enseñanza y la preservación de la memoria histórica nacional.

Sacerdote de la Compañía de Jesús desde 1970, combinó la vida pastoral con una vocación intelectual excepcional, marcada por la investigación minuciosa y la formación de generaciones enteras de estudiantes, periodistas e historiadores.

Su obra constituye una referencia imprescindible para comprender la evolución de la Iglesia católica en la República Dominicana. Libros como El quehacer de la Iglesia dominicana (1511-2011), Los jesuitas en la República Dominicana y La Iglesia y el negro esclavo en Santo Domingo revelan no solo una enorme capacidad documental, sino también una voluntad permanente de interpretar la historia desde la profundidad de los procesos humanos y sociales. Durante décadas, rescató archivos, reconstruyó episodios olvidados y organizó fuentes que hoy forman parte esencial de la historiografía dominicana.

También realizó documentales de la historia de la Iglesia Católica dominicana.

Maestro de periodismo e historiador

Pero José Luis Sáez no limitó su legado al ámbito religioso. También fue maestro del periodismo y pionero de la crítica cinematográfica en el país. Desde las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otros espacios académicos enseñó apreciación cinematográfica, historia del periodismo e iconografía, integrando el cine como herramienta cultural y pedagógica cuando todavía era visto como un terreno marginal dentro de la academia. Muchos comunicadores dominicanos reconocen en sus clases una escuela de rigor, sensibilidad y pensamiento crítico.

Miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y director del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Sáez dedicó gran parte de su vida a custodiar documentos y testimonios fundamentales para entender el devenir nacional. Su figura representó el valor de la investigación paciente, silenciosa y comprometida con la verdad histórica, lejos de las estridencias y más cerca de la disciplina intelectual.

Reconocimientos A lo largo de su vida fue merecedor de múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Caonabo de Oro de la Asociación Dominicana de Periodistas. Recibió, también un homenaje del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/entrega-del-reconocimiento-al-sacerdote-jose-luis-saez1268025220191122171423-focus-0-0-896-504-1e878aa1.jpg El padre José Luis Sáez cuando fue reconocido por Intec en el 2019. A la izquierda le acompaña, el rector en ese momento, Rolando M. Guzmán y Víctor Hernández, quien era decano interino del Área de Ciencias Sociales y Humanidades. (FUENTE EXTERNA)

También supo entender la lectura y la cultura como herramientas esenciales para la formación ciudadana. En momentos en que el país discute iniciativas para fortalecer la comprensión lectora y preservar la memoria bibliográfica nacional, como el proyecto Biblioteca Dominicana impulsado desde el Estado, la trayectoria de José Luis Sáez adquiere una dimensión todavía más significativa: la de un intelectual que dedicó su vida a leer, investigar, escribir y enseñar para que otros comprendieran mejor el país y su historia.

Generaciones de periodistas lo recuerdan por sus aportes como maestro y por sus libros y análisis sobre la evolución de los contenidos audiovisuales y las caricaturas en los medios de comunicación dominicanos.