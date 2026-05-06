Entre 2005 y 2024, casi la mitad de los hogares dominicanos estaban encabezados por mujeres

De acuerdo con el informe, la proporción de mujeres jefas de hogar aumentó de 32.4 % en 2005 a 44.97 % en 2024. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

En las últimas dos décadas, la jefatura de los hogares en la República Dominicana ha experimentado una transformación significativa. Casi la mitad de los hogares del país estuvo encabezada por una mujer, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2005-2024, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

De acuerdo con el informe, la proporción de mujeres jefas de hogar aumentó de 32.4 % en 2005 a 44.97 % en 2024, evidenciando un crecimiento sostenido y una mayor participación femenina en la conducción de los hogares.

Este avance también ha contribuido a una reducción importante de la brecha de género en la jefatura del hogar.

Hace 20 años, los hombres encabezaban el 67.6 % de los hogares, frente a un 32.4 % de mujeres, lo que representaba una diferencia de 35.2 puntos porcentuales.

Con el paso del tiempo, esa distancia ha disminuido de forma constante: en 2015 se redujo a 33.4 puntos, en 2022 a 19.2, y en 2024 cayó a 10.07 puntos porcentuales, con 55.03 % de hogares encabezados por hombres y 44.97 % por mujeres.

Factores que impulsan la jefatura femenina

Entre los factores que explican el aumento de la jefatura femenina se destacan la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, el fortalecimiento de su autonomía económica y el crecimiento de los hogares monoparentales. También influyen los cambios en las dinámicas de pareja, como separaciones y uniones libres.

Este fenómeno se enmarca en una transformación más amplia de los roles de género, donde el modelo tradicional del hombre como único proveedor ha dado paso a estructuras familiares más diversas, en las que las mujeres asumen un papel cada vez más activo en el sustento y la organización del hogar.

Según el análisis, la desagregación de la jefatura del hogar según el sexo permite analizar no solo la estructura interna de los hogares, sino también los cambios sociales y económicos que inciden en su configuración.

Señala que, este enfoque facilita la identificación de brechas de género persistentes, al tiempo que provee información clave para el diseño y focalización de políticas públicas orientadas a reducir desigualdades evidenciadas a partir de la segregación por sexo de la jefatura de los hogares.

Grupo de edad

En 2024, la distribución por edad de la persona jefe o jefa del hogar muestra una estructura concentrada entre adultos jóvenes, ya que 51.45 % de los hogares está encabezado por personas de 30 a 55 años, etapa asociada con mayor estabilidad laboral, conyugal y responsabilidades de crianza.

Al observar los datos del Boletín Demográfico y Social, se identifica que, la jefatura del hogar por personas de 20 a 29 años es relativamente baja (13.08 %).

La presencia de jefaturas menores de 20 años es mínima (0.54 %), asociada en parte a la prolongación de la escolaridad y a marcos legales de protección. Por su parte, el 34.93 % de los hogares está encabezado por personas de 56 años o más.