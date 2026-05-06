Presidente de la DNCD sostiene reunión de alto nivel con la DEA en Miami

El encuentro se celebró en la sede de la División de la DEA en Miami. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, sostuvo este miércoles una reunión de alto nivel con directivos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El encuentro se celebró en la sede de la División de la DEA en Miami y reunió a los agentes especiales a cargo de las oficinas de Miami y el Caribe, Miles D. Aley y Michael C. Mayer; a los jefes asociados de Operaciones de las regiones Noreste y Sureste, Frank A. Torentino y Gregory M. Millard, así como al director de la DEA en Santo Domingo, Richard J. Cernuda, refiere una nota de prensa.

Durante la reunión, el administrador de la DEA, Terrance Cole, sostuvo una conversación telefónica con el titular de la DNCD, ocasión en la que felicitó al Gobierno del presidente Luis Abinader por el liderazgo mostrado en el combate al narcotráfico en la región.

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Cole reafirmó, además, el respaldo de la DEA a la República Dominicana para continuar diseñando y ejecutando estrategias conjuntas orientadas a enfrentar el narcotráfico y las estructuras de criminalidad organizada transnacional.

La agenda de trabajo incluyó la coordinación de nuevas tácticas para detectar e interrumpir operaciones ilícitas, así como mecanismos destinados a fortalecer la capacidad operativa frente al narcoterrorismo y otras amenazas vinculadas al crimen organizado.

Los representantes de la DEA valoraron positivamente los resultados alcanzados por las autoridades dominicanas y destacaron la importancia de seguir ampliando el intercambio de información en tiempo real para desarticular las redes logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

"Esta visita reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de mantener una colaboración estrecha y efectiva con las agencias internacionales, garantizando una respuesta firme frente a las redes criminales transnacionales", expresó Cabrera Ulloa.

La iniciativa forma parte de las políticas de seguridad e inteligencia estratégica impulsadas para fortalecer los niveles de interdicción y enfrentar el tráfico ilícito de drogas y otros delitos