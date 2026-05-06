RD Vial recibe propuestas técnicas para construcción de la Autopista del Ámbar

La actividad contó con la presencia de la Comisión de Veeduría designada por el presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial realizó este miércoles el acto de apertura de las ofertas técnicas correspondientes al proceso de licitación pública para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, proyecto impulsado por el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y RD Vial.

La actividad contó con la presencia de la Comisión de Veeduría designada por el presidente Luis Abinader, además de notarios públicos, representantes de los consorcios participantes y miembros del Comité de Compras y Contrataciones, en cumplimiento de los principios de transparencia y debido proceso.

La comisión de veeduría, creada mediante el Decreto 298-26, estuvo integrada por el empresario Franklin Báez Brugal, el economista Pedro Silverio y José Radhamés García González, quienes supervisaron el desarrollo del procedimiento en representación de distintos sectores de la sociedad, refiere una nota de prensa.

Durante el acto fueron recibidas las propuestas técnicas de los consorcios Autopista del Ámbar, AutoAmbar y Ruta del Ámbar.

Las autoridades resaltaron que la recepción de múltiples ofertas para un proyecto cuya inversión supera los RD$32,000 millones refleja el carácter competitivo y abierto del proceso, así como la confianza del sector privado en la estructuración técnica y jurídica desarrollada por RD Vial.

El Fideicomiso RD Vial y el MOPC indicaron que el procedimiento fue diseñado bajo criterios de competencia abierta y evaluación objetiva, respetando el marco legal vigente en materia de compras y contrataciones públicas.

Asimismo, destacaron que la participación de la Comisión de Veeduría fortalece las garantías institucionales y reafirma el compromiso del Gobierno con la transparencia y la correcta ejecución de proyectos estratégicos.

La Autopista del Ámbar conectará Santiago con Puerto Plata, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre la región norte y la costa Atlántica, reducir los tiempos de desplazamiento y dinamizar el desarrollo turístico y logístico de ambas provincias.

Las autoridades definieron la obra como una de las iniciativas de infraestructura vial de mayor impacto económico y territorial desarrolladas en la última década en República Dominicana.