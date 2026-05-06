RD Vial recibe propuestas técnicas para construcción de la Autopista del Ámbar
La vía conectará Santiago con Puerto Plata
El Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial realizó este miércoles el acto de apertura de las ofertas técnicas correspondientes al proceso de licitación pública para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, proyecto impulsado por el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y RD Vial.
La actividad contó con la presencia de la Comisión de Veeduría designada por el presidente Luis Abinader, además de notarios públicos, representantes de los consorcios participantes y miembros del Comité de Compras y Contrataciones, en cumplimiento de los principios de transparencia y debido proceso.
La comisión de veeduría, creada mediante el Decreto 298-26, estuvo integrada por el empresario Franklin Báez Brugal, el economista Pedro Silverio y José Radhamés García González, quienes supervisaron el desarrollo del procedimiento en representación de distintos sectores de la sociedad, refiere una nota de prensa.
- Durante el acto fueron recibidas las propuestas técnicas de los consorcios Autopista del Ámbar, AutoAmbar y Ruta del Ámbar.
Las autoridades resaltaron que la recepción de múltiples ofertas para un proyecto cuya inversión supera los RD$32,000 millones refleja el carácter competitivo y abierto del proceso, así como la confianza del sector privado en la estructuración técnica y jurídica desarrollada por RD Vial.
El Fideicomiso RD Vial y el MOPC indicaron que el procedimiento fue diseñado bajo criterios de competencia abierta y evaluación objetiva, respetando el marco legal vigente en materia de compras y contrataciones públicas.
Asimismo, destacaron que la participación de la Comisión de Veeduría fortalece las garantías institucionales y reafirma el compromiso del Gobierno con la transparencia y la correcta ejecución de proyectos estratégicos.
La Autopista del Ámbar conectará Santiago con Puerto Plata, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre la región norte y la costa Atlántica, reducir los tiempos de desplazamiento y dinamizar el desarrollo turístico y logístico de ambas provincias.
Las autoridades definieron la obra como una de las iniciativas de infraestructura vial de mayor impacto económico y territorial desarrolladas en la última década en República Dominicana.