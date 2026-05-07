La unión libre, principal forma de convivencia en los hogares dominicanos

Las uniones libres ocuparon el 31.71 % del total de las jefaturas de hogar en 2024. ( SHUTTERSTOCK )

La República Dominicana ha experimentado importantes transformaciones en la estructura de los hogares y en el perfil educativo de quienes los encabezan durante las últimas dos décadas, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2005-2024, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El análisis del estado conyugal evidencia una evolución significativa en las formas de convivencia. Las uniones libres fueron la principal modalidad entre las personas jefas de hogar, aunque han mostrado variaciones.

El documento resalta que durante las últimas dos décadas se observa una transformación en las formas de convivencia y vínculos conyugales entre las personas jefas de hogar.

En primer lugar, las uniones libres mantuvieron un peso predominante dentro de la estructura conyugal. En 2005 representaban una proporción significativa de las jefaturas de hogar y, para 2015, alcanzaron el 37.97 %, consolidándose como la modalidad más frecuente.

Posteriormente se registraron variaciones en su participación; sin embargo, en 2024 continuaron ocupando el primer lugar, con un 31.71 % del total.

En segundo lugar, los separados o separadas de unión libre mostraron un crecimiento sostenido, pasando de 14.59 % en 2005 a 26.37 % en 2024.

Disminución de uniones legales

Los casados o casadas legalmente disminuyeron de forma progresiva, reduciéndose de 24.12 % en 2005 a 17.86 % en 2024.

Asimismo, las categorías de divorciados, separados legalmente y solteros mostraron un incremento moderado, alcanzando en conjunto un 13.34 % en 2024.

Mejora educativa de los jefes de hogar

En cuanto a la condición de lectoescritura, los datos mostraron una mejora sostenida. El porcentaje de jefes y jefas de hogar que saben leer y escribir aumentó de 83.77 % en 2005 a 92.74 % en 2024.

En contraste, la proporción de personas que no saben leer ni escribir se redujo de 15.23 % a 7.26 % en el mismo período, destacándose los avances registrados entre 2010 y 2015.

El nivel de instrucción de los jefes de hogar también cambió de manera estructural. En 2005, más de la mitad tenía educación básica (51.20 %), cifra que disminuyó a 38.32 % en 2024.

El descenso estuvo acompañado por el aumento del nivel secundario, que pasó de 21.35 % a 34.49 %, y por el crecimiento de la educación universitaria, que se duplicó de 11.02 % en 2005 a 24.32 % en 2024. Además, la educación de postgrado, aunque aún minoritaria, aumentó de 0.56 % a 2.30 %.

En contraste, la categoría de "ninguno y preescolar" se redujo significativamente de 13.91 % a apenas 0.18 % en el período analizado.

Tendencias generales

En conjunto, los datos reflejan profundas transformaciones sociales en la República Dominicana, caracterizadas por la diversificación de las formas de convivencia, la reducción del matrimonio formal como principal modelo conyugal y una mejora sostenida en los niveles de alfabetización y educación de los jefes y jefas de hogar.