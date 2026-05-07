Residentes de la comunidad El Aguacate, en el municipio Pedro Brand, manifestaron disposición a apoyar la instalación de una planta de valorización y reciclaje de residuos sólidos, siempre que opere bajo controles ambientales y no se convierta en un vertedero a cielo abierto.

Moradores de distintos sectores coincidieron en que la principal preocupación de la comunidad es evitar un modelo similar al vertedero de Duquesa, históricamente asociado a contaminación y problemas sanitarios. No obstante, entienden que una planta moderna de reciclaje podría representar oportunidades de empleo y desarrollo para la zona.

Alfredo Pacheco, chofer de la ruta La Cuaba–París, afirmó que la comunidad rechaza un vertedero tradicional, aunque considera que una planta organizada y con garantías ambientales merece ser evaluada.

"Todo lo que sea de beneficio para La Cuaba hay que aceptarlo, siempre y cuando no afecte el medio ambiente", expresó.

En términos similares se pronunció Cándido Frías, agricultor residente en Pedregal, quien sostuvo que la población debe escuchar los detalles del proyecto antes de asumir una posición definitiva. Además, pidió espacios de diálogo entre la empresa promotora y los comunitarios.

Nomar Tejeda Berroa, motoconchista de la zona, señaló que el rechazo existente responde al temor de que el proyecto termine siendo un vertedero convencional que afecte las fuentes de agua.

"Si es una planta de reciclaje y funciona de manera diferente, puede ser positiva", indicó.

Otros residentes destacaron el potencial impacto económico de la iniciativa. Julio Eduardo Mora consideró que la planta podría generar entre 1,500 y 2,000 empleos, aunque reiteró su oposición a un vertedero abierto.

"Si es una planta de reciclaje moderna, puede traer beneficios para la comunidad y para el país", sostuvo.

Rafael Brito Turbí, agricultor de La Cuaba, resumió una posición compartida entre varios comunitarios: "Planta de reciclaje sí; vertedero, no".

Asimismo, Freddy Alcántara, residente en Los Jobos, dijo apoyar el proyecto solo si se desarrolla bajo estándares organizados y alejados del modelo de Duquesa.

El proyecto

La empresa promotora, Oakhouse, ha explicado que la iniciativa contempla un relleno sanitario acompañado de una planta de valorización de residuos diseñada bajo criterios modernos de manejo integral.

Según la compañía, el proyecto incluirá sistemas de tratamiento de lixiviados y mecanismos de protección ambiental para evitar filtraciones al subsuelo, entre ellos la instalación de geomembranas de alta seguridad.