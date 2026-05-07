El alcalde Francisco Peña pide arrestar a quienes lancen basura en las calles de SDO

El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, hizo un llamado enérgico para enfrentar de manera contundente a los ciudadanos que lanzan basura en las vías públicas, una práctica que afecta la salud, el medio ambiente y la imagen del municipio.

En ese sentido, el alcalde solicitó al general Eddys Pérez Peralta, responsable de la Dirección Regional Z8 de la Policía Nacional en dicha demarcación, que se proceda a detener a toda persona sorprendida arrojando desechos sólidos en calles, aceras y espacios públicos, como medida ejemplar para frenar esta conducta irresponsable.

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Durante una reunión con autoridades policiales y representantes de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Peña enfatizó que esta problemática no solo impacta negativamente la limpieza urbana, sino que también contribuye a la obstrucción de drenajes, inundaciones y la proliferación de enfermedades, afectando directamente la calidad de vida de los munícipes.

"Actualmente, la alcaldía recoge alrededor de 520 toneladas diarias de desechos sólidos. Contamos con un equipo de hombres y mujeres que se levantan de tres a cuatro de la madrugada hasta altas horas de la noche para recoger los desechos del municipio para que este permanezca limpio." Francisco Peña Alcalde de Santo Domingo Oeste. “

Colaboración de motoconchistas

En ese mismo sentido, les manifestó a los motociclistas presentes en el encuentro a unirse y colaborar con la limpieza de los espacios públicos y las áreas donde funciona cada una de estas paradas de transporte.

El alcalde destacó que esta iniciativa forma parte de un plan conjunto entre la Policía Municipal y la Policía Nacional, orientado a fortalecer la vigilancia, la educación ciudadana y el cumplimiento de las normativas municipales en materia de manejo de residuos sólidos.

"Es momento de actuar con firmeza. No podemos permitir que unos pocos pongan en riesgo la salud de todo un municipio. La limpieza es responsabilidad de todos." Francisco Peña Alcalde de Santo Domingo Oeste. “

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, respetando los horarios de recolección de basura y utilizando los espacios adecuados para la disposición de los desechos.

El Ayuntamiento de SDO reiteró su compromiso de seguir trabajando en campañas de concienciación y operativos de limpieza, al tiempo que advierte que se tomarán medidas legales contra quienes incumplan las disposiciones establecidas.