Autoridades apresan a cuatro hombres y decomisan 1,295 paquetes de droga en costas de Pedernales

Las autoridades anunciaron el inicio de una investigación para determinar posibles vínculos de los detenidos con redes internacionales de narcotráfico. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Las autoridades informaron este jueves sobre la incautación de 1,295 paquetes de droga durante dos operaciones simultáneas realizadas en las costas de la provincia Pedernales.

El decomiso incluyó 370 paquetes de presunta cocaína y 925 paquetes de un vegetal que se presume es marihuana, distribuidos en dos embarcaciones interceptadas por las autoridades.

Según el informe oficial, en un primer operativo fueron arrestados los dominicanos Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana, señalados en el caso relacionado con 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana, para un total de 403 paquetes.

Mientras que en una segunda intervención fueron detenidos el dominicano Walkin Marino Montas Tapia y el venezolano Luis Alberto Figueroa Ariza, vinculados al decomiso de 836 paquetes de marihuana y 56 de presunta cocaína, equivalentes a 892 paquetes.

Coordinación interinstitucional

Los operativos fueron ejecutados por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, la Armada Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (Jiatfs).

Las autoridades señalaron que las embarcaciones fueron detectadas desplazándose de manera sospechosa hacia aguas territoriales dominicanas, activándose de inmediato un operativo de vigilancia y persecución por aire, mar y tierra.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles vínculos de los detenidos con redes internacionales de narcotráfico.

Los 1,295 paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo y peso exacto de las sustancias.