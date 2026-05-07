En "90 días" exigirán registro biométrico para ingresar a mercados binacionales, dice Migración

El director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester visita junto al experto en tecnología Porfirio López Nieto, uno de los puntos de toma de datos biométricos en la frontera, el jueves 7 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, supervisó este jueves el avance de los trabajos que realizan en la implementación de las medidas de seguridad biométrica en los principales puntos de control fronterizos del país, "ya que dentro de 60-90 días solo podrán entrar al país quienes estén debidamente registrados en la base de datos biométrica de la entidad".

El oficial realizó este jueves un recorrido por Dajabón y Elías Piña, acompañado del experto en tecnología Porfirio López Nieto, con quien intercambió impresiones sobre las iniciativas de reforzamiento de las plataformas digitales que allí funcionan.

Dijo que instalan los equipos en los cuales estarán las estaciones de registro biométrico. "Bueno, nosotros estamos instalando aquí unos contenedores, donde vamos a tener las estaciones de registro biométrico", acotó al ser abordado por la prensa.

Durante su recorrido por ambas provincias fronterizas, el funcionario explicó que estas acciones buscan fortalecer el control migratorio mediante el uso de tecnologías avanzadas que permitan una identificación más precisa de las personas que ingresan al territorio nacional.

El proceso de control y regulación del acceso a los mercados binacionales fue iniciado en agosto de 2025 y forma parte de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno para frenar la inmigración de indocumentados.

"Vamos a seguir el proceso de registro biométrico, ya que estimamos que en unos 60 o 90 días entrará en vigencia la resolución que va a regular el acceso a los mercados binacionales solamente para aquellas personas que tengan registro biométrico en la Dirección General de Migración" Rafael Lee Ballester Director de Migración “

Lee Ballester también dijo también que habrá restricciones para el ingreso de menores de edad provenientes de Haití hacia la República Dominicana con la finalidad de participar en las actividades que se realizan en los mercados, una medida que, según indicó, forma parte de un conjunto de disposiciones orientadas a regular el flujo migratorio y garantizar mayor seguridad en la frontera.

El funcionario no ofreció mayores detalles sobre el alcance específico de esta restricción, pero señaló que se estarán aplicando protocolos más estrictos en los puntos de entrada, en coordinación con organismos de seguridad del Estado.

Expectativa en comunidades fronterizas

En comunidades fronterizas como Dajabón, donde el intercambio comercial con Haití es constante, el anuncio ha generado expectativa entre residentes y comerciantes, quienes observan de cerca el impacto que estas medidas podrían tener en la dinámica diaria de la zona.