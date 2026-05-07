¿Quieres hacer periodismo real? Diario Libre te busca para su programa de pasantías Talento Libre

Ruth Salcedo, Ricardo de la Cruz y Miranda Rodríguez, pasantes de la segunda cohorte de Talento Libre. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El periódico Diario Libre abre la tercera convocatoria de su programa de pasantías Talento Libre, dirigido a estudiantes de término y recién graduados de Comunicación Social y carreras afines, con el objetivo de seguir formando nuevas generaciones de profesionales en un entorno real de trabajo periodístico.

La nueva cohorte se sumará a las experiencias previas del programa, que ofrece una inmersión de seis meses en áreas como Redacción Central, Audiovisuales, Diseño y Redes Sociales, donde los seleccionados desarrollan habilidades prácticas bajo estándares de rigor, creatividad y compromiso con el periodismo de calidad.

La convocatoria estará abierta del 7 de mayo al 7 de junio de este 2026.

¿Quiénes pueden postular?

Estudiantes de término o recién graduados de Comunicación Social o áreas afines.

o de Comunicación Social o áreas afines. Mayores de edad y residentes en la República Dominicana .

. Personas sin vínculos laborales con otras empresas.

Requisitos para postular

Récord de notas certificado con calificaciones por asignatura.

certificado con calificaciones por asignatura. Carta de recomendación de la facultad.

de la facultad. Completar un formulario en línea con tus datos personales, hoja de vida y un texto de motivación (mínimo 300 palabras), redactado sin el uso de inteligencia artificial.

Los seleccionados recibirán una compensación económica durante el período de pasantía, en una propuesta que busca no solo brindar experiencia, sino también facilitar la transición de los jóvenes al mercado laboral.

Con esta tercera convocatoria, Talento Libre consolida su apuesta por identificar, formar y proyectar nuevas voces del periodismo dominicano, fortaleciendo el vínculo entre la academia y el ejercicio profesional.

Haz clic aquí para llenar el formulario de postulación.