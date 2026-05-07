Identifican hombre que fue lanzado muerto desde una motocicleta en marcha en Don Pedro de Santiago

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias del crimen ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Como Wiliam Manuel Peña, de 45 años, fue identificado el hombre cuyo cadáver fue lanzado desde una motocicleta en marcha la mañana de este jueves en la comunidad de Don Pedro, en Santiago.

La Policía Nacional informó que profundiza las pesquisas en torno al suceso, en el que además otra persona resultó herida. Tanto la víctima mortal como el lesionado presentan impactos de bala en distintas partes de sus cuerpos. El nombre de la otra persona no fue suministrado.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias del crimen.

Miembros de la Policía Científica, en coordinación con representantes del Ministerio Público, recolectaron evidencias en la escena como parte del proceso investigativo para identificar a los responsables y esclarecer el caso.

Presenta varios impactos de balas

La uniformada indicó que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con versiones ofrecidas por comunitarios, la víctima fue arrojada a un lado de la carretera, ante la mirada de varias personas que se encontraban en la zona.

El cuerpo de Peña presentaba heridas de bala en distintas partes.

Residentes del lugar indicaron que, previo al hecho, se escucharon múltiples detonaciones en las proximidades.

Algunos señalaron que presuntamente el hoy occiso estaba en un punto de venta de drogas, versión que no ha sido confirmada oficialmente.

Te puede interesar Motocicleta bloqueó el camión de Deivy y desató la persecución que terminó con su vida en Santiago