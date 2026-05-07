Senado aprueba resolución que solicita censo especial para La Altagracia por aumento poblacional

El senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República aprobó una resolución sometida por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc, mediante la cual se solicita al presidente de la República instruir a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para la realización de un censo especial y exclusivo en esta provincia.

La iniciativa, según explicó el legislador, surge como respuesta al acelerado crecimiento poblacional y urbano que experimenta La Altagracia, especialmente en comunidades como Higüey, Nisibón, La Otra Banda, Bayahibe, Yuma, Boca de Yuma y Verón-Punta Cana.

"El censo refleja actualmente que tenemos alrededor de 440 mil habitantes, pero entendemos, en base a comparaciones y otros parámetros, que la provincia supera el millón de habitantes", afirmó Duluc.

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Impacto del crecimiento poblacional en servicios e infraestructura

El senador sostuvo que trabajar con cifras desactualizadas afecta directamente la planificación de obras y la asignación de recursos para la provincia, provocando deficiencias en servicios esenciales como salud, educación, transporte y seguridad.

Indicó que el crecimiento acelerado ha provocado un aumento significativo en el flujo vehicular y en la demanda de servicios públicos, situación que, a su juicio, requiere mayores inversiones en infraestructuras viales, elevadores, pasos a desnivel y ampliación de instituciones estatales.

"Los presupuestos no van acordes con la cantidad real de habitantes. Las obras tampoco responden al crecimiento que ha tenido la provincia." Rafael Barón Duluc Senador de La Altagracia. “

Duluc señaló además que La Altagracia presenta cada año uno de los mayores déficits de aulas escolares del país, situación que atribuyó a que la población real supera ampliamente las estadísticas oficiales.

"Todos los servicios están colapsados. En los bancos hay filas de dos y tres horas; en las oficinas públicas ocurre igual, porque para el país seguimos teniendo 400 mil habitantes cuando la realidad es otra", manifestó.

El legislador explicó que contar con datos precisos permitiría al Gobierno destinar mayores ayudas sociales, ampliar la cantidad de policías, oficinas públicas y servicios bancarios, así como mejorar la capacidad de respuesta institucional en la provincia.

Asimismo, advirtió que, de mantenerse las actuales estadísticas, la situación podría agravarse con mayores niveles de congestionamiento, insatisfacción ciudadana y posibles protestas sociales.

"Si no se aplican las políticas públicas que necesita la provincia en este momento, el malestar social seguirá creciendo", indicó.

Sobre el tiempo en que podría ejecutarse el censo, el senador explicó que la decisión corresponde ahora al Poder Ejecutivo.

"Nosotros ya cumplimos con nuestra parte desde el Senado; ahora le toca al Poder Ejecutivo determinar cuándo se realizaría", concluyó.