Dominicano acusado de asesinato es enviado en extradición a Puerto Rico

Las autoridades anunciaron la extradición hacia Puerto Rico de un dominicano acusado de asesinato, porte y uso ilegal de armas, así como de otros hechos graves en la isla vecina.

Se trata de Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias "Tico Tico", quien fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde fue entregado a agentes federales estadounidenses.

El extraditado es imputado por el Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los cargos de asesinato en primer grado, porte y uso ilegal de arma de fuego, así como suministro de armas a terceros, en violación de las leyes de ese territorio.

La extradición fue ejecutada en cumplimiento del Decreto 243-26, emitido por el presidente Luis Abinader el 14 de abril.

Operativo de captura

Para localizar al imputado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución que dio lugar a una operación de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrollada por agentes de la DNCD.

Las autoridades destacaron que esta extradición es el resultado de la "sólida cooperación bilateral" entre la República Dominicana y los Estados Unidos en materia de seguridad, persecución del crimen organizado y captura de fugitivos internacionales.

El traslado se logró gracias a la cooperación estratégica de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).