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Recluso italiano
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Investigan causas de muerte de recluso italiano en la cárcel Najayo Hombres

Según la Dirección de Servicios Penitenciarios, Loris Dicastri fue hallado sin vida por un compañero de celda

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    Investigan causas de muerte de recluso italiano en la cárcel Najayo Hombres
    El cuerpo del recluso fue trasladado al Inacif. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó este viernes que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) investiga las causas del fallecimiento del privado de libertad Loris Dicastri, de origen italiano. 

    De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, Dicastri fue hallado en su cama, sin vida, por un compañero de celda del pabellón Máxima 1, del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-17 Najayo Hombres, donde tenía un mes y 12 días alojado, cumpliendo medida de coerción. 

    Tras conocer la situación, indica, personal médico del recinto y personal de seguridad se trasladaron a la celda, y tras confirmar el deceso, acordonaron el lugar, asegurando el área, cumpliendo con los protocolos institucionales establecidos para este tipo de situaciones, incluyendo notificar al Inacif.  

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    Aquejado de salud

    Señala que a las 12:30 del mediodía de hoy, se presentó al centro un equipo conformado por un médico del Inacif, una fiscal y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), realizando el levantamiento del cadáver y trasladándolo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

    • Según la entidad penitenciaria, el pasado 31 de marzo el interno fue ingresado de emergencia a un centro hospitalario de la provincia de San Cristóbal, donde recibió las atenciones médicas de lugar.

    El informe sostiene que la celda donde se realizó el hallazgo del cuerpo se encuentra bajo resguardo a la espera de que se realicen los procedimientos legales de lugar y levantamientos correspondientes.

    Acusación

    El 25 de marzo pasado, la Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol Santo Domingo, adscrita a la Policía Nacional, informó que arrestó a Di Castri porque era requerido por las autoridades judiciales de Italia por su presunta vinculación a delitos de asociación para delinquir y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

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