Migración detiene a 1,189 extranjeros indocumentados en varias provincias

Haitianos detenidos durante los operativos de interdicción de la Dirección General de Migración. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección General de Migración (DGM) informó que, durante operativos de interdicción realizado el jueves de 7 de mayo detuvieron 1,189 extranjeros en condición migratoria irregular y deportaron 1,127 personas a través de distintos puntos fronterizos.

Mediante un comunicado de prensa, la entidad indicó que los procesos de retorno se gestionaron a través de los puntos fronterizos de Elías Piña, con 465 salidas; Dajabón (422); Jimaní (140); y Pedernales (100).

De igual manera, destacó que las jornadas contaron con el apoyo de las instituciones de seguridad y defensa del Estado, que entregaron 460 extranjeros detenidos por sus unidades.

Labores operativas

La DGM señaló que los operativos de interdicción se realizaron en provincias como San Cristóbal y Monte Plata, así como Santo Domingo, específicamente en los sectores de Cristo Rey, Avenida de los Mártires, Manoguayabo, Villa Mella y Los Minas, apresando a 117 personas.

Mientras que en la región Este, en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís se registraron 80 aprehensiones, que impactaron localidades como Benerito, Bávaro, Verón y Friusa.

Asimismo, en Hato Mayor y El Seibo se detuvieron 30 personas, en Yerba Buena y Las Claras.

También se contabilizaron 56 detenidos en La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez y Bonao; 50 en Puerto Plata y 20 en Valverde (Mao) y Santiago Rodríguez.

En Espaillat y Hermanas Mirabal se reportaron 11 casos. No obstante, en la zona fronteriza y la región sur, se realizaron 81 aprehensiones en Elías Piña, 76 en Pedernales, 53 en Independencia (Jimaní) y 51 en Dajabón.

En Montecristi se registraron 50; 26 en San Juan, 16 en Bahoruco y 11 en el bloque compuesto por Azua, Peravia y San José de Ocoa.

En la provincia de Santiago se registró una detención.

La DGM afirmó que los operativos se realizaron en cumplimiento a los derechos y reglamentos correspondientes.