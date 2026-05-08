Operan al niño que cayó de elevado en la autopista Duarte durante accidente de tránsito

El menor recibe atenciones médicas en el Hospital Vinicio Calventi, ubicado en Los Alcarrizos. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de 12 años, identificado como Alan Parra, fue operado con éxito en el Hospital Dr. Vinicio Calventi este viernes, luego de resultar herido tras caer del elevado ubicado en la autopista Duarte, en la entrada del municipio Los Alcarrizos.

El menor sufrió una lesión en el fémur y recibió atención médica inmediata desde su ingreso al centro de salud. Posteriormente, fue sometido a una cirugía que se realizó de manera satisfactoria.

De acuerdo con el equipo médico, el niño permanece bajo observación y seguimiento especializado para evaluar su evolución. En las próximas horas, los doctores determinarán cuándo podrá recibir el alta médica.

La madre del menor expresó agradecimiento por las atenciones brindadas durante el proceso de recuperación de su hijo.

Detalles del accidente

Datos preliminares indican que el menor se desplazaba en la parte trasera de una motocicleta, la tarde del pasado domingo 3 de mayo, cuando el vehículo en el que viajaba fue impactado por detrás, provocando que cayera desde el elevado hacia la vía inferior.

El informe médico señala que el paciente mantiene una evaluación neurológica favorable, con escala Glasgow de 15/15, mientras continúa bajo observación médica.