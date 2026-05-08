La Policía captura a uno de los presuntos delincuentes más buscados de La Romana

Kelvin Salvador Linarez Alfonseca, alias "El Gánster", está vinculado al asalto de un comerciante en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó este viernes sobre la captura de Kelvin Salvador Linarez Alfonseca, alias "el Gánster", quien figuraba en la lista de los diez delincuentes más buscados de la provincia La Romana.

De acuerdo con el informe policial, Linarez Alfonseca está acusado de asociación de malhechores y violencia, hechos sancionados por los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano.

Asimismo, enfrenta cargos por presuntas violaciones a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Vinculación a asalto

Según las autoridades, el hombre está vinculado al asalto de un comerciante, quien fue despojado de una considerable suma de dinero.

Durante el hecho, Alfredo Julio Quezada, conocido como "Melli", resultó herido de bala al intentar impedir el atraco.

El reporte policial señala que el disparo habría sido realizado por Julio Camacho Lizardo, alias "Chucho", quien presuntamente actuó en complicidad con Linarez Alfonseca y otro individuo identificado únicamente como "Adrián".

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

En tanto, la Policía mantiene activa la búsqueda de "Chucho" y "Adrián", a quienes exhortó a entregarse por la vía que consideren pertinente.