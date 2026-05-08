Importadores de vehículos denuncian dificultades tras el traslado de oficina del Plan Piloto

Asocivu rechazó el traslado del Plan Piloto y dice que la medida golpea al sector vehicular y a miles de ciudadanos.

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) expresó su rechazo al traslado de la oficina del Plan Piloto (ahora Centro de Retención de Vehículos) desde el sector Honduras hacia el kilómetro 22 de la autopista Duarte, calificando la medida como "improvisada, desconsiderada y perjudicial" tanto para el sector como para la ciudadanía en general.

A través de un comunicado, el gremio que agrupa a importadores de vehículos usados advirtió que esta decisión debió ser consensuada y el movimiento debió ser gradual, ya que el impasse ha generado serias dificultades operativas, afectando directamente los procesos de inspección, registro y regularización vehicular, pilares fundamentales para el dinamismo del mercado automotriz.

Asocivu señaló que uno de los principales problemas es la lejanía de la nueva sede. "Nuestros miembros, así como miles de ciudadanos, deben desplazarse largas distancias desde el Distrito Nacional y otras zonas urbanas, enfrentando un tráfico caótico en la autopista Duarte, lo que se traduce en pérdidas de tiempo y productividad", indicó la organización.

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Asimismo, denunciaron el incremento significativo en los costos logísticos. Transportar vehículos hasta el kilómetro 22 implica mayores gastos en combustible, uso de grúas y movilización de personal, lo que impacta directamente en la estructura de costos del sector y, eventualmente, en el consumidor final.

La asociación también cuestionó la falta de planificación en términos de accesibilidad. "No existe un sistema de transporte público eficiente que facilite la llegada a estas instalaciones, ni una infraestructura adecuada para manejar el volumen de usuarios que diariamente acude al Plan Piloto", subrayaron.

Reacciones y demandas de Asocivu a las autoridades

En cuanto al funcionamiento interno, Asocivu alertó sobre desorganización, largas filas y retrasos considerables en la atención. "Procesos que antes se realizaban en pocas horas ahora pueden tomar un día completo o más, generando un cuello de botella innecesario en la cadena de comercialización de vehículos", agregaron.

El gremio hizo un llamado urgente a las autoridades para que revisen esta medida y adopten soluciones inmediatas que garanticen eficiencia, accesibilidad y condiciones dignas tanto para los usuarios como para los actores del sector.

"Esta decisión no solo afecta a los importadores, sino a toda la ciudadanía que depende de estos servicios. Es momento de corregir el rumbo", concluyó Aramis Mella, presidente de Asocivu.