Denuncian privatización de camping en Las Pirámides de Valle Nuevo de Constanza

La implementación de tarifas para acceder al área de camping de Las Pirámides, en el Parque Nacional Valle Nuevo en Constanza, provincia La Vega, sigue generando controversia entre organizaciones turísticas, autoridades distritales y comunitarios, quienes denuncian una presunta privatización de un espacio levantado con recursos públicos.

El comunicador Frarman García, miembro de la filial en

ese municipio de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), aseguró que solo funciona la que maneja la empresa privada, en referencia al área de camping instalada en la zona.

García sostuvo además que el espacio fue construido con fondos del Ministerio de Medio Ambiente, por un monto de unos 22 millones de pesos, y administrado por una empresa privada.

Reacciones y denuncias sobre la privatización del área de camping

La situación ha provocado el rechazo público de la filial Constanza de Adompretur, entidad que solicitó al ministro revisar y revocar las medidas implementadas en el área.

"Adompretur filial Constanza viene a bien dirigirse a usted con el propósito de expresar formalmente nuestra preocupación y rechazo ante la medida que limita y privatiza el acceso al área de acampamiento del Parque Nacional Valle Nuevo", expresó la organización en un documento dirigido a la entidad pública.

La entidad considera que la disposición afecta significativamente el acceso equitativo de los ciudadanos dominicanos a uno de los espacios naturales más emblemáticos del país, creando condiciones desiguales que restringen el disfrute colectivo de este patrimonio ecológico nacional.

Adompretur Constanza indicó que el área de Valle Nuevo es uno de los más importantes atractivos del turismo ecológico y de montaña de la zona.

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"Desde hace años Valle Nuevo constituye uno de los principales atractivos del turismo ecológico y de montaña para Constanza, recibiendo visitantes nacionales e internacionales que dinamizan la economía local mediante actividades sostenibles vinculadas al camping, senderismo, hospedajes y servicios turísticos complementarios", señala el documento.

La organización recordó que desde el año 2022 la actividad de acampamiento estuvo regulada directamente por el Ministerio de Medio Ambiente bajo normas establecidas para los visitantes.

"Entendemos que esa experiencia puede ser mejorada, pero no eliminada", expresó Adompretur, al tiempo que pidió "garantizar la conservación del parque sin limitar el acceso justo y democrático de la mayoría de los dominicanos".

Impacto y oposición local ante la implementación de tarifas

La entidad también exhortó a las autoridades a abrir un espacio de diálogo con representantes comunitarios, ambientales y turísticos para buscar soluciones consensuadas.

Por su parte, el director distrital de La Sabina, Victoriano Fernández, manifestó su oposición a los cobros implementados y cuestionó la forma en que se manejó el proceso.

"Nosotros nos unimos al grito de todo Constanza y principalmente al distrito de La Sabina. Como autoridades nos sentimos incómodos por la forma como eso se ha manejado. No fuimos invitados ni siquiera a reunirnos, no se nos preguntó nada", expresó Fernández.

El funcionario afirmó que la medida afecta directamente el turismo de montaña y la economía local.

"Nosotros nos oponemos total, rotunda y radicalmente a ese cobro que se está implementando ahí, ya que eso lacera el turismo en La Sabina. Si nosotros estamos cortos de turistas, con ese cobro esto se va a ver más afectado", indicó.

Fernández calificó como ilegal la instalación del proyecto sin la participación de las autoridades distritales.

"Para nosotros eso es ilegal. El ministerio no tiene la potestad para instalarse ahí sin siquiera darnos a conocer a nosotros como autoridad de La Sabina cómo y de qué forma se iba a hacer eso", declaró.

También cuestionó que personas ajenas a la comunidad sean beneficiadas económicamente con la operación del área de camping.

"Se sacaron a los agricultores como delincuentes y ahora colocan una empresa a cobrar ahí, con gente que no son de aquí beneficiándose mientras los de aquí fueron sacados", sostuvo el director distrital.

El conflicto ha generado amplias reacciones entre sectores turísticos y comunitarios de Constanza, quienes reclaman transparencia sobre la administración del área de camping ubicada en Las Pirámides de Valle Nuevo y solicitan la intervención de las autoridades nacionales.

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