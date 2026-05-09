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Remozamiento Monumento de Santiago
Remozamiento Monumento de Santiago

Avanzan trabajos de transformación del Monumento de Santiago con inversión de RD$60 millones

Comisión supervisa fase final de remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago

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    Avanzan trabajos de transformación del Monumento de Santiago con inversión de RD$60 millones
    Monumento de Santiago (FUENTE EXTERNA)

    La comisión del Acuerdo de Colaboración para la Implementación de Acciones de Desarrollo y Posicionamiento como Destino Turístico de la ciudad de Santiago y su entorno realizó una visita de supervisión a los trabajos de remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración.

    La obra está siendo ejecutada el Ministerio de Turismo con una inversión de RD$60 millones.

    La delegación fue recibida por María Belissa Ramírez de Zaiek, gobernadora del monumento, quien encabezó el recorrido junto a representantes de las instituciones vinculadas al proyecto.

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    Infografía
    Comitiva que estuvo realizando el recorrido (FUENTE EXTERNA)

    Durante la visita fueron observados los avances y la fase de terminación de varias áreas intervenidas dentro del proceso de recuperación del espacio histórico y turístico.

    ¿Qué se pudo observar?

    Entre las labores supervisadas figuran las etapas finales del sistema eléctrico exterior, incluyendo la instalación de luces inteligentes, un nuevo almacén y una planta eléctrica de respaldo para garantizar la continuidad energética del monumento.

    También se informó sobre la restauración de puertas y ventanas de madera, así como los trabajos de climatización del edificio, estos últimos donados por el Banco BHD.

    Las intervenciones incluyen, además, el rescate de las columnas interiores para acercarlas a su diseño original, junto a la restauración del mármol blanco y las escalinatas de la avenida Francia.

    Asimismo, fueron evaluados los avances en la construcción de un baño público en la parte oeste del complejo, concebido para ofrecer mejores servicios a los visitantes del parque y las áreas públicas del monumento.

    Dentro del proceso de actualización también se desarrolla la renovación museográfica, cuya conclusión está prevista antes de finalizar el tercer trimestre de este año. 

    Las labores se ejecutan por niveles para permitir que el público continúe utilizando las áreas habilitadas del museo durante la intervención.

    En la supervisión participaron Ricardo Fondeur, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES); Saúl Abreu, director ejecutivo de Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI); Ruska Santos, directora ejecutiva de Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN).

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    Comitiva que realizó el recorrido
    Comitiva que realizó el recorrido (FUENTE EXTERNA)
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    Comitiva que realizó el recorrido
    Comitiva que realizó el recorrido (FUENTE EXTERNA)

      También Katty Morillo, en representación de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao; César Payamps, en representación de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental; y Brenda Sánchez, presidenta del Clúster Turístico de Santiago.

      Historia del monumento 

      El Monumento a los Héroes de la Restauración comenzó a construirse en 1944 durante la conmemoración del centenario de la Independencia Nacional y fue inaugurado oficialmente en 1953 bajo el nombre de "Monumento a la Paz de Trujillo".

      Tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1961, la estructura fue renombrada en honor a los héroes de la Guerra Restauradora.

      Considerado uno de los principales símbolos arquitectónicos, históricos y culturales de Santiago y del país, el monumento también fue sometido a un proceso de remozamiento y adecuación museográfica entre 2007 y 2008, etapa en la que fue habilitado el museo histórico que funciona en su interior.

      TEMAS -

        Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.