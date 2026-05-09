Apresan a "Masha" y otros dos jóvenes; ocupan dos armas de fuego y una yipeta en Boca Chica

La exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como "Masha", junto a otros dos jóvenes, detenidos durante una intervención realizada en Boca Chica. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado el apresamiento de la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como "Masha", junto a otros dos jóvenes, durante una intervención realizada en Boca Chica, donde fueron ocupadas dos armas de fuego sin documentación legal.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, además de la artista urbana fueron detenidos Alexander Martínez Nolasco, alias "Habilidad", de 18 años, y Karla Julisa, conocida como "Juliquin", ambos de 19 años.

El informe preliminar establece que los tres se desplazaban en una yipeta Honda CRV blanca, placa G756066, la cual fue retenida para fines de investigación.

La Policía indicó que durante la intervención fueron ocupadas dos armas de fuego presuntamente sin documentos legales, aunque no ofreció mayores detalles sobre las mismas.

Acciones preventivas de la Policía en el Gran Santo Domingo

Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La institución explicó que la actuación forma parte de las labores preventivas y de patrullaje que desarrolla en distintos puntos del Gran Santo Domingo, ante recientes denuncias y reportes difundidos en redes sociales relacionados con la exhibición de armas y conductas que alteran el orden público.