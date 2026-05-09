Salud Pública activa protocolo sanitario por casos de norovirus en crucero que atracó Puerto Plata

El Ministerio de Salud Pública, a través de la dirección provincial de Puerto Plata, informó que activó los protocolos sanitarios establecidos tras la llegada del crucero Caribbean Princess al puerto Amber Cove, luego de reportarse casos de norovirus a bordo de la embarcación.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los pasajeros y tripulantes que permanecían en aislamiento preventivo no desembarcaron en territorio dominicano durante la escala realizada el viernes 8 de mayo en Puerto Plata.

El norovirus es una enfermedad viral gastrointestinal cuyos síntomas suelen durar entre uno y tres días.

"El principal riesgo asociado a esta enfermedad es la deshidratación, especialmente en personas vulnerables, por lo que las medidas preventivas se centran en el aislamiento oportuno de casos, higiene constante y lavado frecuente de manos", explicaron las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/caribbean-princess275-32d7a3e1.jpg Crucero Caribbean Princess (FUENTE EXTERNA)

La institución explicó que el crucero llegó a Amber Cove a las 9:00 de la mañana procedente de San Juan y partió ese mismo día a las 5:00 de la tarde con destino a Nassau.

"El Ministerio de Salud informó que los pasajeros y tripulantes que permanecían en aislamiento preventivo dentro del crucero Caribbean Princess no desembarcaron en territorio dominicano durante la escala realizada en Puerto Plata, como medida sanitaria ante los casos de norovirus reportados a bordo de la embarcación", señala el comunicado oficial.

Tripulantes de la embarcación

La embarcación transportaba 3,367 pasajeros y 1,346 tripulantes. Al momento de su llegada, 26 personas permanecían en aislamiento preventivo, incluyendo 21 pasajeros y cinco miembros de la tripulación.

"El Ministerio precisó además que no se registran fallecidos relacionados con este evento", indica la nota oficial difundida por la Dirección Provincial de Salud de Puerto Plata.

Las autoridades indicaron que, tras recibir la Declaración Marítima de Sanidad, se activaron de inmediato los protocolos contemplados en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para la vigilancia, evaluación y respuesta ante eventos de salud pública relacionados con viajeros y embarcaciones internacionales.

"Indicó que, inmediatamente fue recibida la Declaración Marítima de Sanidad, se activaron los protocolos establecidos en el Punto de Entrada Marítimo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que contempla acciones de vigilancia, evaluación y respuesta ante eventos de salud pública relacionados con viajeros y embarcaciones internacionales", destaca el documento.

La intervención fue ejecutada por el punto focal de entrada de Epidemiología y personal de Gestión de Riesgos, en coordinación con la autoridad portuaria y demás organismos competentes.

Las personas aisladas no tuvieron contacto con dominicanos

El director provincial de Salud en Puerto Plata, Héctor Hernández, informó que las personas aisladas no tuvieron contacto con la población dominicana, como parte de las acciones preventivas implementadas para evitar riesgos de transmisión.

"Asimismo, reiteró que las personas que permanecían aisladas no tuvieron contacto con la población dominicana, como parte de las medidas preventivas implementadas para evitar riesgos de transmisión", agrega el comunicado.

La oficial médica del crucero explicó que el brote inició el pasado 28 de abril con algunos casos aislados y alcanzó su mayor pico el 4 de mayo, cuando se reportaron 125 personas con síntomas gastrointestinales asociados al norovirus.

"Indicó además que la embarcación activó sus protocolos de control y aislamiento, además de realizar las notificaciones correspondientes a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos", detalla la nota.

El Ministerio de Salud detalló que el crucero contaba con insumos médicos, productos de higienización y personal exclusivo para atender a los afectados, incluyendo entrega de alimentos en cabina, limpieza diferenciada y seguimiento constante.