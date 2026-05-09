Unade gradúa en Guatemala su primera promoción internacional en Derechos Humanos

Es la primera graduación internacional de Unade ( FUENE EXTERNA )

La Universidad Nacional para la Defensa "Juan Pablo Duarte y Díez" (UNADE) graduó a 18 especialistas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en su primera promoción internacional, celebrada en Guatemala.

Los graduados fueron 13 militares y cinco civiles, con lo que se marca un hito internacional en la formación académica en derechos humanos.

El rector de la entidad académica, Rafael Vásquez Espínola, encabezó la delegación dominicana y pronunció el discurso central, en el que subrayó el alcance estratégico de la iniciativa.

Señaló que la graduación simboliza una alianza de cooperación entre fuerzas armadas, respaldada por el Comando Sur de Estados Unidos y orientada a fortalecer la reciprocidad académica y la seguridad regional.

"Este esfuerzo se fundamenta en el respeto mutuo, la amistad y la visión compartida de un futuro más seguro", afirmó.

Vásquez Espínola definió la investidura como un hito que proyecta a la UNADE en el ámbito global. Asimismo, expresó su reconocimiento al ministro de Defensa dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre, "por su liderazgo y firme apoyo al fortalecimiento de la educación superior militar", promoviendo una formación que trascienda fronteras, integre saberes, consolide alianzas estratégicas entre naciones y se convierta en fundamento de seguridad, justicia y paz.

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Enfatizó que la formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario constituye un pilar esencial para las fuerzas armadas contemporáneas y afirmó que el fortalecimiento académico entre ambas naciones trasciende las aulas y se proyecta en la estabilidad regional.

"La formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario es esencial para las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Como señalaba el jurista, filósofo y diplomático Hugo Grocio, padre del derecho internacional: ´Incluso en la guerra existen leyes que deben ser respetadas´", expresó.

Esfuerzo y disciplina

Felicitó a los graduandos por haber transitado "un camino de esfuerzo, disciplina, estudio riguroso y compromiso", demostrando "que la excelencia académica es compatible con la vocación de servicio y que el conocimiento fortalece el carácter".

Igualmente, agradeció a los docentes por su entrega, rigor intelectual y vocación formadora. La ceremonia de investidura fue encabezada, por parte de Guatemala, por el José Giovani Martínez Milián.