En un video compartido en redes sociales, la Policía Nacional mostró el uso de una innovadora tecnología de "depuración automática" que permite detectar, en tiempo real, si un vehículo ha sido reportado como robado.

En el audiovisual, un agente explica que la nueva plataforma capta, a través de cámaras, las placas de los vehículos que circulan por las vías y, en caso de que alguno haya sido reportado como desaparecido o robado, emite una alerta sonora junto con detalles y una fotografía del vehículo en cuestión.

"El sistema es capaz de depurar 100 placas por minuto. No tengo que hacer nada manualmente; el mismo sistema hace todo e indica si un carro tiene problemas o no", explicó el agente policial.

Sobre la tecnología

Se trata de un sistema automatizado de reconocimiento y depuración de matrículas o placas vehiculares, basado principalmente en tecnología ANPR/ALPR (Automatic Number Plate Recognition / Automated License Plate Recognition).

El sistema utiliza cámaras —fijas o móviles, muchas veces instaladas en patrullas— que capturan imágenes de las placas de los vehículos en circulación.

Mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y algoritmos de inteligencia artificial o visión por computadora, transforma las imágenes en texto legible y las compara, en tiempo real, con bases de datos de vehículos robados, con reportes judiciales o de interés policial, generando alertas automáticas.

Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Según explica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su página oficial, este sistema "es un programa aplicado por las autoridades policiales para detectar vehículos buscados, como los denunciados como robados o desaparecidos".

"Al paso de los vehículos, las cámaras captan mediante una fotografía el material reflectante de las matrículas. Las imágenes se almacenan en un software de reconocimiento de caracteres que identifica los números y letras exactos de las placas", señala la entidad financiera.

El BID agrega que, casi simultáneamente, las placas son comparadas con una "lista caliente" de vehículos buscados. Cuando un automóvil figura en esa base de datos, el sistema envía una señal a las autoridades.

Posteriormente, el agente verifica la exactitud de la información observando los números y letras de la placa antes de tomar cualquier medida.

Sobre la reforma policial

La implementación de esta tecnología se produce en el contexto de la reforma policial, un proyecto integral que busca modernizar y adaptar al siglo XXI el trabajo de la Policía Nacional.

Entre sus principales objetivos figuran convertir a la institución en un cuerpo más técnico, eficiente y respetuoso de los derechos humanos.

Dentro de las medidas impulsadas destacan el nuevo modelo de patrullaje, la formación de más de 6,500 nuevos agentes, la dignificación salarial y la tecnificación de la institución.

En octubre de 2024, el presidente Luis Abinader expresó que el Gobierno tiene como meta incorporar 20,000 nuevos agentes a la Policía Nacional entre esa fecha y el año 2028, quienes serían integrados al patrullaje en las calles del país.

"Queremos que haya un incremento neto de 20,000 policías en las calles. Esta cantidad duplicará el número actual de agentes, lo que garantizará una mayor seguridad ciudadana", indicó el mandatario en esa ocasión.