Carolina Mejía disfruta de las patronales de El Seibo y su tradicional cultura taurina

El senador Santiago Zorrilla junto a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien estuvo presente en las fiestas patronales de El Seibo, desde donde compartió varios momentos de su visita a través de sus redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Diferentes personalidades se dieron cita ayer sábado en las tradicionales fiestas patronales de la provincia de El Seibo, donde disfrutaron de las esperadas corridas de toros y del ambiente festivo que cada año reúne a cientos de personas.

Entre los asistentes estuvo Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien compartió varios momentos de su visita a través de sus redes sociales.

Mejía agradeció la invitación realizada por el senador de la provincia, Santiago Zorrilla, destacando la calidez y el cariño recibido por los seibanos durante la celebración.

"Qué alegría vivir las patronales de El Seibo junto a tanta gente buena. Mi agradecimiento especial al senador Santiago Zorrilla por la cálida invitación y por siempre recibirnos con tanto cariño", expresó la funcionaria.

Asimismo, manifestó que disfrutó de la energía, la música y de un baile junto al merenguero Jefry El Canta Lindo, quien también estuvo presente en las festividades.

"Disfruté la energía, la música y hasta un baile con @jeffreyelcantalindo que hizo la tarde todavía más especial. Estos encuentros nos recuerdan lo bonito de nuestras tradiciones y la calidez de nuestra gente", agregó Carolina.

Celebración cultural en El Seibo