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fiestas patronales El Seibo
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Carolina Mejía disfruta de las patronales de El Seibo y su tradicional cultura taurina

La alcaldesa del Distrito Nacional agradeció la invitación del senador Santiago Zorrilla y disfrutó de la calidez de los seibanos

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    Carolina Mejía disfruta de las patronales de El Seibo y su tradicional cultura taurina
    El senador Santiago Zorrilla junto a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien estuvo presente en las fiestas patronales de El Seibo, desde donde compartió varios momentos de su visita a través de sus redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

    Diferentes personalidades se dieron cita ayer sábado en las tradicionales fiestas patronales de la provincia de El Seibo, donde disfrutaron de las esperadas corridas de toros y del ambiente festivo que cada año reúne a cientos de personas.

    Entre los asistentes estuvo Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien compartió varios momentos de su visita a través de sus redes sociales.

    Mejía agradeció la invitación realizada por el senador de la provincia, Santiago Zorrilla, destacando la calidez y el cariño recibido por los seibanos durante la celebración.

    "Qué alegría vivir las patronales de El Seibo junto a tanta gente buena. Mi agradecimiento especial al senador Santiago Zorrilla por la cálida invitación y por siempre recibirnos con tanto cariño", expresó la funcionaria.

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    Asimismo, manifestó que disfrutó de la energía, la música y de un baile junto al merenguero Jefry El Canta Lindo, quien también estuvo presente en las festividades.

    "Disfruté la energía, la música y hasta un baile con @jeffreyelcantalindo que hizo la tarde todavía más especial. Estos encuentros nos recuerdan lo bonito de nuestras tradiciones y la calidez de nuestra gente", agregó Carolina.

    Celebración cultural en El Seibo

    • Las fiestas patronales de El Seibo continúan siendo una de las celebraciones culturales más emblemáticas de la región Este, atrayendo cada año a figuras públicas, artistas y visitantes de distintas partes del país. 
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