Desmantelan una estación clandestina de combustibles en San Juan

Los dos tanques metálicos soterrados, con capacidad de 5,000 galones cada uno de combustibles , incautados en estación clandestina en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades desmantelaron una estación clandestina de expendio de combustibles, en cuyo operativo decomisaron dos tanques metálicos soterrados, con capacidad de 5,000 galones cada uno, ocultos bajo un techado en el distrito municipal de Sabaneta, San Juan.

El decomiso, que incluyó equipos y combustibles, asciende a un valor total de RD$1,136,150.

Miles de mercancías falsificadas

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), ejecutó los operativos, que, de manera simultánea, se extendieron a la provincia San Cristóbal, en donde se intervino un establecimiento comercial en el cual también se incautaron de miles de mercancías ilegales.

El negocio en donde se expendían un total de 4,956 productos irregulares, incluyendo 1,347 unidades de bebidas alcohólicas falsificadas, valoradas en aproximadamente RD$500,000, fue identificado como "Randy Comercial".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-114029-am-ed5fed44.jpeg La estación de combustible clandestina desmantelada por las autoridades. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, se ocupó 3,609 productos comestibles distribuidos en 52 sacos, los cuales estaban vencidos, contaminados o con contenidos adulterados, con un valor estimado de RD$300,000.

Miembros del Ceccom, en conjunto con técnicos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizaron la intervinieron en el negocio "Randy Comercial".

Según una comunicación de prensa, estos operativos evidencian violaciones directas a la Ley No. 17-19 sobre la erradicación del Comercio ilícito, Contrabando y Falsificación de productos regulados, así como a la Ley No. 42-01 General de Salud.

Otras incautaciones

El comunicado de prensa agrega que, en marzo, el MICM y la Dirección de Inteligencia del Ceccom, realizaron operativos en colmados y comercios previamente identificados como puntos vulnerables, permitiendo el retiro de las calles de más de 2,300,000 artículos fraudulentos. En el marco de estos operativos, se inspeccionaron 189 comercios, ejecutaron 19 allanamientos y se detuvo a 15 personas.

En el año 2025, el Ceccom incautó e incineró 375,231 productos ilícitos. Mientras que en el periodo enero – marzo de 2026, se ocupó un total de 8,237,178 unidades de cigarrillos; 39,089 unidades de medicamentos; 29,488 unidades de estimulantes sexuales; 43,561 botellas de alcohol y 8,503 litros de clerén adulterado.

La entidad destacó, además, la reducción a cero de las muertes por consumo de alcohol adulterado en los últimos cinco años.