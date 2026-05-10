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MOPC habilitará desvío provisional en río Camú para conectar Santiago-Puerto Plata

Dijo que, mientras continúan los trabajos de construcción del nuevo puente

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    MOPC habilitará desvío provisional en río Camú para conectar Santiago-Puerto Plata
    El MOPC indicó que los trabajos de construcción del nuevo puente continúan desarrollándose en jornadas diurnas y nocturnas durante los siete días de la semana. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este domingo que, a partir de este lunes a las 2:00 de la tarde, quedará habilitado un desvío provisional con un badén en hormigón sobre el río Camú, en Yásica, para mantener la circulación vehicular entre Santiago y Puerto Plata mientras continúan los trabajos de construcción del nuevo puente.

    La institución explicó -a través de un comunicado- que la solución provisional fue construida de manera paralela al puente en ejecución y contará con dos carriles sobre una loza de hormigón de ocho metros de ancho, con el objetivo de facilitar el tránsito por la Carretera Turística.

    El MOPC indicó que los trabajos de construcción del nuevo puente continúan desarrollándose en jornadas diurnas y nocturnas durante los siete días de la semana.

    Según la entidad, ya fueron concluidos los pilotes correspondientes a los dos estribos y a las dos pilas de la estructura del puente, mientras avanzan los trabajos de soporte y fabricación de vigas, que presentan un avance superior al 40 %.

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    De manera simultánea, las brigadas realizan labores de envarillado para el vaciado de las estructuras de la obra.

    Obras Públicas señaló que los equipos técnicos y de construcción mantienen las labores para concluir la infraestructura y ofrecer una solución definitiva a los usuarios de la Carretera Turística.

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