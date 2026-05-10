Policía mata hombre al que vincula a un asesinato en Boca Chica y a red criminal "Los Fantasmas"

El vocero de la Policía nacional, Diego Pesqueira, explica cómo fue desmantelada la presunta red criminal vinculada al asesinato de Fray José Alcántara en Boca Chica. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

La Policía Nacional informó este domingo que, en el marco de la "Operación Bloques del Este", fue desmantelada una presunta estructura criminal denominada "Los Fantasmas", señalada como responsable de la muerte a tiros de Fray José Alcántara Zapata, conocido como "Fray", ocurrida el pasado 6 de mayo en Andrés, Boca Chica.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que durante las diligencias investigativas cayó abatido Sebastián Peña, alias "Pulilla", a quien identificó como integrante de la supuesta red criminal. Según la versión oficial, el hombre enfrentó a los agentes que intentaban arrestarlo.

Pesqueira sostuvo que en la "Operación Bloques del Este" las autoridades realizaron 322 diligencias investigativas y desplegaron más de 200 agentes en operativos desarrollados en Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de Macorís y zonas rurales de Consuelo.

Cuatro detenidos y otro prófugo en EE.UU.

Durante las intervenciones, las autoridades apresaron a Miguel Antonio Núñez Camilo, alias "Miguel Villa Mella"; Alexander Peñas Díaz, conocido como "El Campesino"; Bienvenido de Oca, apodado "Tatuaje"; y Falto Emmanuel Castillo de los Santos, alias "El Menor".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-122220-pm-f2cc0c18.jpeg Armas, cápsulas, cargadores de alta capacidad, chalecos antibalas y pasamontañas ocupados en la operación. https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-122652-pm-a62c2b68.jpeg Los implicados e n la presunta red criminal. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-122653-pm-af052047.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-122221-pm-7383895f.jpeg Armas, cápsulas, cargadores de alta capacidad, chalecos antibalas y pasamontañas ocupados en la operación. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-122219-pm-1-0a4065f8.jpeg Armas, cápsulas, cargadores de alta capacidad, chalecos antibalas y pasamontañas ocupados en la operación. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-122219-pm-b02b1dc4.jpeg Vehículo ocupado en la operación. (JUAN GUIO) ‹ >

Pesqueira aseguró que la organización tendría ramificaciones internacionales y estaría dirigida por Nelson Rafael Frías Díaz, alias "El Mello", quien presuntamente se encuentra de manera ilegal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Armas y vehículos incautados

Como parte de los operativos, la Policía ocupó un fusil AR-15, tres pistolas, cientos de cápsulas de distintos calibres, cargadores de alta capacidad, chalecos antibalas y pasamontañas.

También fueron incautados dos vehículos que, según los investigadores, eran utilizados por los integrantes de la estructura criminal.

Las autoridades señalaron que uno de los vehículos habría sido utilizado en el ataque donde murió Alcántara Zapata, escena en la que fueron recolectados 83 casquillos de distintos calibres.

El segundo automóvil, de acuerdo con la investigación preliminar, era utilizado como parte de una estrategia para confundir a los investigadores.

Se recuerda que

fue ultimado a tiros la noche del

6 del mes en curso, en el sector Monte Adentro, en el municipio

, durante un

armado.

De acuerdo con los registros policiales, el hombre tenía cinco fichas delictivas, incluidas cuatro por homicidio y una por robo.