Moradores de diversos sectores de la zona suroeste de Santiago denunciaron este lunes la creciente acumulación de basura en calles, aceras y otros espacios públicos, una situación que aseguran afecta la salubridad, el tránsito y la calidad de vida en esas comunidades.

Según denuncian, la problemática de registra en Bella Vista, Reparto Peralta, La Otra Banda, La Herradura y Barrio Nuevo, donde temen que el cúmulo de desperdicios pueda convertirse en un foco de contaminación y enfermedades.

Los comunitarios aseguran que la frecuencia en la recogida de desechos sólidos no es constante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-11-at-115217-am-b51649dd.jpeg Comunitarios exigen a las autoridades reforzar la recogida de la basura. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-11-at-115213-am-2-a9705b20.jpeg Ante la falta de contenedores, las personas lanzan la basura en las aceras. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-11-at-115216-am-7356cc9d.jpeg Residentes de sectores del suroeste de Santiago temen que el cúmulo de basura contribuya a la propagación de enfermedades. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Mientras en algunas calles los camiones recolectores pasan dos o tres veces por semana, en otras vías alternas, según denuncian, llevan meses sin recibir el servicio.

Reacciones y demandas de los residentes afectados

"Estamos viendo mucha basura en las calles, hay mucho mal olor y eso afecta hasta la respiración de uno", expresó Pablo Peña Cabrera residente en Bella Vista.

En el Reparto Peralta, comerciantes denunciaron que personas de otras zonas aprovechan los días en que no pasa el camión recolector para depositar fundas y desperdicios en esquinas y frente a negocios, creando vertederos improvisados.

"Yo tengo un negocio aquí y eso nos afecta. Nos han puesto prácticamente un vertedero en la esquina", afirmó Rodrigo Jiménez, comerciante de la zona.

De su lado, Gerardo Rivas aseguró que actualmente los camiones recolectores solo transitan por las calles principales, mientras que las vías secundarias han quedado excluidas del recorrido.

"Antes subía un camioncito por esas calles, pero hace muchos meses que no pasa. Ahora solamente recogen en la calle principal", sostuvo.

Otros residentes advirtieron que la acumulación de basura, junto a los malos olores y la presencia de insectos, mantiene en preocupación a las familias, que temen la propagación de enfermedades.

Ante la situación, los comunitarios hicieron un llamado a las autoridades municipales para que refuercen la frecuencia del servicio de recogida de desechos y adopten medidas que permitan eliminar los vertederos improvisados que afectan esos sectores de Santiago.