Sectores del suroeste de Santiago llevan más de un mes sin recibir agua potable

Residentes en la zona suroeste de Santiago reclaman que llevan más de un mes sin recibir agua potable. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Representantes de más de 20 sectores de la zona suroeste de Santiago denunciaron este lunes que llevan más de un mes sin recibir agua potable de manera regular.

Residentes en sectores como La Herradura, Corona Plaza, Reparto Tolentino, Reparto Peralta, Alto de La Herradura, La Yagüita de Pastor, Barrio Lindo, La Estancia, Villa Liberación y otras comunidades denunciaron que la crisis no es nueva y que, en algunos casos, llevan años enfrentando deficiencias en el suministro.

El activista Carlos Sánchez aseguró que existen comunidades con más de 20 años sin recibir agua de forma estable, mientras persisten averías en tuberías que, según dijo, ya agotaron su vida útil.

"Sale más barato cambiar los tubos que seguir reparándolos cada vez que colapsan. Cada avería cuesta millones y ocurre varias veces al mes, mientras la gente sigue castigada sin agua", expresó.

El gasto que implica abastecerse

La señora Juana Corona denunció que muchas familias están pagando entre 2,500 y 3,000 pesos por camiones de agua para cubrir necesidades básicas.

De su lado, Isabel Cerda aseguró que en algunos hogares llevan semanas sin poder lavar ropa ni realizar labores domésticas por la falta del servicio.

Respuesta de Coraasan

En respuesta a los reclamos, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, explicó que las lluvias recientes provocaron altos niveles de turbidez y acumulación de lodo en canales de captación que alimentan varios acueductos de la zona oeste de Santiago.

Además, indicó que una avería, ya corregida, en uno de los motores del sistema de La Charca afectó el servicio.

Informó que brigadas técnicas trabajan junto a comisiones comunitarias para corregir las fallas y normalizar el servicio de forma gradual.