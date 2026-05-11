Edesur anuncia interrupciones eléctricas en Pedro Brand por trabajos de repotenciación
Las interrupciones del servicio eléctrico se extenderán desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, afectando a más de 32,000 usuarios en la zona
La empresa Edesur Dominicana informó que este lunes realiza trabajos de repotenciación en la subestación eléctrica Ciudad Satélite, ubicada en el municipio de Pedro Brand, lo que provocará interrupciones provisionales del servicio energético en varias comunidades de la provincia Santo Domingo.
La distribuidora explicó mediante un comunicado de prensa que los trabajos consisten en la instalación de un nuevo transformador de mayor potencia, en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con el objetivo de fortalecer y eficientizar el suministro eléctrico para más de 32,000 usuarios.
Sectores afectados por las interrupciones del servicio
Debido a estas labores, el servicio será suspendido temporalmente en sectores como Pedro Brand, kilómetro 25 de la autopista Duarte, Eduardo Brito, Flor de Loto, Las Mercedes, La Unión y Los Corozos.
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Asimismo, las interrupciones abarcarán Ciudad Satélite, Parque del Sol, Villa Linda, Marien, parte de La Guáyiga y el INVI de Hato Nuevo.
- Edesur Dominicana agradeció la comprensión de los ciudadanos y pidió disculpas por los inconvenientes que puedan generar los trabajos.
La empresa señaló que estas acciones forman parte de su compromiso de mejorar la calidad del servicio eléctrico y responder a la demanda energética actual y futura de la zona.