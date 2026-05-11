El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma recibirá la nacionalidad dominicana el viernes

Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo clave de México y director del Proyecto Templo Mayor, recibirá la nacionalidad dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien dirigió la investigación que descubrió las ruinas del Templo Mayor de la antigua ciudad de Tenochtitlán, en México, será juramentado ciudadano dominicano el próximo viernes 15 en el Palacio Nacional. La ceremonia será a las 4 de la tarde.

La nacionalidad dominicana, a título privilegiada, le fue conferida mediante el decreto 723-25 emitido por el presidente Abinader el pasado 31 de diciembre. La nacionalidad le fue concedida a solicitud de la Embajada de República Dominicana en México.

El científico viene desde México, donde reside, invitado por la embajada dominicana. Le acompañará su esposa, Gabriela Galindo y Villa Molina, y del embajador Juan Bolívar Díaz. Permanecerá en el país hasta el domingo 17.

Dictará conferencia

El jueves 14, a las 4 de la tarde, dictará una conferencia magistral sobre "El encuentro del Templo Mayor Azteca de Tenochtitlán en el aula magna "Dr. Eduardo Latorre Rodríguez" del Ministerio de Relaciones Exteriores, por invitación del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular.

Matos Moctezuma nació en la ciudad de México en diciembre de 1940, es hijo del dominicano Rafael Matos Díaz, quien fuera diplomático en México en los años cuarenta del siglo pasado, donde contrajo matrimonio con la señora Edith Moctezuma, con la que tuvo otros dos hijos Fernanda y Rafael. Matos Díaz ejerció también como diplomático en Panamá y Venezuela.

El arqueólogo se mantiene activo en el mundo académico.

Ha mantenido vínculos con RD

Aunque de adulto nunca ha vivido en la República Dominicana, Matos Moctezuma ha mantenido múltiples nexos con el país. En los años setenta asesoró al arquitecto José Antonio Caro para la construcción del Museo del Hombre Dominicano.

Tiene además, varias publicaciones sobre asuntos dominicanos, destacándose su obra "Pedro Henríquez Ureña y su aporte al folklore latinoamericano", México, Instituto Nacional de Historia, 1981.

En el 2017, la Embajada de República Dominicana en México le hizo un reconocimiento por su labor en pro de la difusión de la cultura dominicana.

Matos Moctezuma ha recibido decenas de reconocimientos de prestigiosas instituciones académicas, mexicanas y de numerosos países, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales del Reino de España en el 2022, medalla de la Universidad de Harvard, y de academias de ciencias de Francia, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Austria y Venezuela.