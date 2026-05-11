Hombre que había escapado de la cárcel de La Vega se entrega por tiroteo en que murió sargento

Captura de video del momento en que policías se enfrentan a varios hombres en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que se entregó la tarde de este lunes un hombre señalado como uno de los implicados en la muerte del sargento Adolfo Miguel Mella Brito, en un supuesto enfrentamiento ocurrido en el sector La Joya, del kilómetro 14 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste.

Se trata de Juan Carlos Labal García, alias "Ricky", quien se entregó a las autoridades en relación al hecho ocurrido anoche, según declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Labal García se había fugado de la cárcel de La Vega, dijo la Policía.

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Enfrentamiento en La Joya

El hecho ocurrió cuando agentes de la Policía realizaban un operativo de patrullaje preventivo y fueron atacados a tiros por varios delincuentes.

De acuerdo a Pesqueira, durante el enfrentamiento también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Clinton y el civil José Manuel Capellán.

Mientras que dos presuntos delincuentes, identificados como Jorge Raylin, alias "el Menor", y Luis Javier Gregorio de la Cruz, alias "Patica" y/o "Flaco Gatillo", también murieron abatidos.

Acciones

Indicó que Juan Carlos Labal García, alias "Ricky", será sometido a la justicia.