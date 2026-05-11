Presidente de Indotel indica que zonas pobladas dificultan el bloqueo de celulares en cárceles

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, dijo que el proceso de bloqueo de señales telefónicas en los centros penitenciarios del país enfrenta importantes desafíos técnicos y operativos, debido a que muchos de esos recintos están ubicados en zonas urbanas de alta densidad poblacional.

El funcionario explicó que esta realidad complica la implementación de la medida, al tiempo que advirtió sobre el posible impacto que podría generar en usuarios de compañías telefónicas que residen o desarrollan sus actividades en las proximidades de esos centros de reclusión.

"El inconveniente fundamental es que muchos centros penitenciarios están ubicados en entornos poblados, lo que dificulta el bloqueo, porque las prestadoras de servicios tienen plena conciencia de que si se bloquea la señal también podrían verse afectados clientes externos, lo que impactaría sus ingresos", señaló.

El presidente de Indotel aseguró que, pese a esas limitaciones, continúan trabajando en el proyecto debido a su importancia para combatir delitos que se coordinan desde los recintos carcelarios, entre ellos sicariato, narcotráfico y otras actividades criminales.

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Destacó que, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad nacional, por primera vez se han destinado 300 millones de pesos a la Procuraduría General de la República con el objetivo de implementar mecanismos tecnológicos que permitan inhibir las señales de comunicación dentro de las cárceles.

Políticas para reducir brechas digitales

Gómez Mazara ofreció estas declaraciones tras encabezar un acto de inclusión digital a más de 400 beneficiarios en Santiago mediante la entrega de dispositivos móviles, conectividad y capacitación tecnológica.

La iniciativa, desarrollada a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), forma parte de la política pública que impulsa el órgano regulador para reducir la brecha digital y ampliar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en hogares en condiciones de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, los beneficiarios reciben teléfonos móviles inteligentes, tarjetas SIM activadas, subsidio de internet y minutos de llamadas durante 24 meses, además de capacitación en el uso de herramientas digitales.

La selección de los participantes se realiza con el acompañamiento del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), conforme a criterios socioeconómicos que permiten priorizar a personas y hogares con mayores necesidades de inclusión tecnológica.