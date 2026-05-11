Mivhed repara viviendas de 35 familias vulnerables en Villa María

El programa Dominicana se Reconstruye en Villa María, Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) informó este lunes que intervino 35 viviendas en el sector Villa María, del Distrito Nacional, como parte del programa Dominicana se Reconstruye.

Según explicó la institución en una nota de prensa, la iniciativa busca mejorar las condiciones de hogares vulnerables y ofrecer mayor seguridad a familias afectadas por el deterioro estructural de sus viviendas.

Las labores incluyeron reparación de techos, sustitución de materiales deteriorados y mejoras estructurales orientadas a reducir riesgos y fortalecer las condiciones de habitabilidad de los beneficiarios.

Intervención en Villa María

La jornada fue encabezada por el ministro Víctor "Ito" Bisonó, quien supervisó los trabajos ejecutados por brigadas técnicas especializadas desplegadas en distintas viviendas del sector.

Durante el operativo, Bisonó indicó que el programa continúa desarrollándose en varias comunidades del país, con prioridad en zonas donde existen viviendas en condiciones de vulnerabilidad.

El funcionario sostuvo que estas acciones forman parte de una política pública dirigida no solo a mejorar infraestructuras físicas, sino también a impactar la calidad de vida de las familias.

Asimismo, señaló que uno de los objetivos es garantizar espacios más seguros ante lluvias y otras condiciones climáticas que afectan con mayor intensidad a las viviendas deterioradas.

Programa Dominicana se Reconstruye

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/whatsapp-image-2026-05-11-at-90740-pm1-c838c966.jpeg El ministro Bisonó encabezó la jornada. (FUENTE EXTERNA)

La intervención en Villa María se realizó mediante un despliegue técnico coordinado por el Mivhed, con brigadas que trabajaron de forma simultánea en distintos hogares del sector.

El programa Dominicana se Reconstruye forma parte de las iniciativas impulsadas por el ministerio para atender necesidades habitacionales de manera directa en comunidades vulnerables y sectores históricamente afectados por el deterioro de viviendas.