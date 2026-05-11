Ciudadanos podrán renovar pasaporte sin importar la fecha de vencimiento

El nuevo pasaporte electrónico de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Pasaportes informó este lunes que los dominicanos podrán renovar su pasaporte sin importar la fecha de vencimiento del documento actual, como parte de la implementación del nuevo pasaporte electrónico.

La medida elimina la restricción vigente hasta ahora, que permitía renovar al pasaporte electrónico únicamente a quienes tenían libretas con hasta dos años de vigencia restante.

La institución explicó en una nota de prensa que la renovación anticipada estará disponible a nivel nacional y no implicará cargos adicionales, para facilitar el acceso de la población al nuevo formato de la documentación de viaje.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, aseguró que la decisión responde al proceso de modernización institucional y a la ampliación de los servicios de la entidad, conforme indica la nota.

"Desde el inicio concebimos esta transición al pasaporte electrónico como un proceso gradual, responsable y centrado en la capacidad operativa de la institución. Hoy, gracias a la ampliación de nuestros servicios y a la apertura de nuevas oficinas, estamos en condiciones de cumplir con la ciudadanía", expresó Ramírez.

Emisión del pasaporte electrónico en SFM

La DGP también anunció el inicio de la emisión del pasaporte electrónico en su oficina de San Francisco de Macorís, como parte del despliegue progresivo del documento en la región del Cibao.

La captura de datos comenzó el pasado 6 de mayo, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes.

Ramírez indicó que la institución trabaja para acercar los servicios a la ciudadanía y facilitar el acceso a un documento de viaje con mayores estándares de seguridad y tecnología.

De su lado, la gobernadora de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés, afirmó que la apertura del servicio representa "una muestra del crecimiento de la provincia Duarte y la firme decisión de colocar el país a la altura de los estándares internacionales".

Los ciudadanos interesados podrán realizar el trámite mediante cita previa, seleccionando la oficina de San Francisco de Macorís a través de los canales oficiales de la institución.

La institución reiteró que el pasaporte electrónico tendrá una vigencia de 10 años para adultos y de cinco años para menores de edad.

La Dirección General de Pasaportes recordó además que el servicio de urgencias continúa disponible en la sede principal del Distrito Nacional para casos debidamente justificados, sin necesidad de cita previa.