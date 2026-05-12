Así será el proceso para RD acoger a los deportados desde Estados Unidos

El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados, según lo comunicado. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), anunció este martes que el país acogerá a un "número limitado" de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, como parte de un acuerdo de cooperación bilateral, con la excepción de ciudadanos haitianos y menores de edad que no estén acompañados.

Mediante un comunicado, indicó que el acuerdo forma parte de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante firmado con los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada "Escudo de las Américas".

¿Cómo será el proceso?

De acuerdo con lo establecido, la implementación del acuerdo se realizará bajo condiciones estrictas:

Tránsito únicamente: Los extranjeros deben estar en condiciones de tránsito y no poseer antecedentes penales.

Exclusiones: El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados.

Apoyo internacional: El Gobierno de los Estados Unidos proporcionará respaldo financiero y operativo para asegurar condiciones adecuadas durante la estancia y facilitar un retorno ordenado a los países de origen.

Respeto a la soberanía: La implementación se realizará caso por caso, respetando el ordenamiento jurídico nacional y sin alterar la política migratoria ni los controles fronterizos vigentes en el país.

El Gobierno enfatizó que este histórico acuerdo busca fortalecer la seguridad en el hemisferio mediante la responsabilidad compartida y la transparencia, enfocándose en áreas críticas como la migración, el narcotráfico y el terrorismo.

Te puede interesar República Dominicana permitirá ingreso temporal de extranjeros deportados por Estados Unidos

Respeto a la soberanía dominicana

Sobre el particular, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, explicó que el país se suma a otros socios de la región mediante la firma de un Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países (TCNA, por sus siglas en inglés).

Este permitirá -dijo- el traslado temporal, caso por caso, de un número limitado de personas sin antecedentes criminales que hayan sido sometidos a un proceso de selección.

Sostuvo que este memorando de entendimiento a corto plazo permite a Estados Unidos remover y repatriar a ciudadanos de terceros países con mayor rapidez, "respetando al mismo tiempo, la legislación dominicana, la soberanía del país y los procedimientos fronterizos vigentes".

"Estados Unidos agradece la amistad que nos une a la República Dominicana, con la que colaboramos para reforzar la seguridad regional, combatir la delincuencia transnacional y el tráfico de drogas, luchar contra el terrorismo y promover la estabilidad y la prosperidad en todo el hemisferio", dijo la embajadora.