Comunitarios frenan brigadas y reclaman construcción de carretera Clavellina-Dajabón

Comunitarios de La Aviación, La Patilla, Clavellina, Esperón, Lajas de Esperón, Candelón, Chacuey y otras localidades se manifiestan en demanda de la construcción de una carretera ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Comunitarios de La Aviación, La Patilla, Clavellina, Esperón, Lajas de Esperón, Candelón, Chacuey y otras localidades de Dajabón decidieron plantarse en la zona de la antigua presa de Clavellina para impedir lo que consideran "más de lo mismo": trabajos provisionales que no resuelven su principal necesidad, una carretera digna.

Con voces firmes y rostros marcados por el sol y el abandono, hombres y mujeres bloquearon el paso a las brigadas conocidas como "Los Camineros", quienes pretendían realizar labores de corte de maleza y acondicionamiento de la vía.

Para los comunitarios, estas acciones no son más que un paliativo que prolonga una espera que ya supera los 50 años.

La indignación creció al enterarse de que los trabajos se realizaban previo a la supuesta llegada de un gredar de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (conocida como Dirección de Fronteras).

Demandas y postura de los comunitarios frente a las autoridades

Fue entonces cuando el rechazo se hizo contundente: la comunidad no quiere más intervenciones temporales, exige la presencia del Ministerio de Obras Públicas y el inicio formal de la construcción de la carretera que conecta a Clavellina con Dajabón.

"Nosotros no queremos un gredar en esta comunidad, porque sabemos muy claro que Frontera no es la que hace carretera. Nosotros queremos vernos cara a cara con la gente de Obras Públicas para lograr lo que andamos buscando", expresó la dirigente comunitaria Antonia Regalado.

Sus palabras encontraron eco inmediato entre los presentes, quienes, al unísono, repetían: "¡Queremos carretera!".

Regalado denunció que las condiciones actuales de los caminos no solo dificultan el tránsito, sino que empeoran con las intervenciones superficiales.

"Aquí nunca ha habido carretera, lo que existen son caminos vecinales e interparcelarios. Nosotros no queremos gredar, nosotros queremos carretera", insistió.

La semana pasada, estos mismos comunitarios realizaron una protesta pacífica, en la que muchos se arrodillaron para pedir al presidente Luis Abinader la construcción de la vía.

Los residentes advierten que no abandonarán las calles ni las protestas hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades. En medio del polvo, el calor y el olvido, su reclamo sigue siendo el mismo, pero cada vez más urgente: una carretera que les conecte con el desarrollo y les devuelva la dignidad.