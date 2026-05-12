El Gobierno pausa recepción de nuevas solicitudes para los programas Familia Feliz y Mi Vivienda

Unidades habitacionales de los programas Familia Feliz y Mi Vivienda. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En medio de la alta demanda de viviendas de bajo costo, las nuevas solicitudes para los programas Familia Feliz y Mi Vivienda permanecen suspendidas temporalmente. Ambas iniciativas fueron creadas por el Gobierno para reducir el déficit habitacional y facilitar el acceso a hogares dignos a familias de escasos recursos.

La información fue ofrecida por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), que explicó que la medida forma parte de un proceso de reorganización y fortalecimiento institucional enfocado en completar proyectos y procesos pendientes.

Aunque todavía existen cerca de 800 viviendas disponibles en proyectos en curso, correspondientes a procesos inconclusos de etapas anteriores, actualmente no se están recibiendo nuevos expedientes. Esto se debe a que se reactivó la evaluación de solicitudes previamente recibidas para completar la asignación de esas unidades habitacionales.

No obstante, el Mivhed informó a Diario Libre que los dos programas, creados durante la gestión del presidente Luis Abinader, continúan en una fase activa, aunque actualmente operan bajo un esquema "más ordenado y claro".

Como parte del proceso de reorganización, la entidad indicó que busca consolidar el programa Familia Feliz, que hasta julio de 2025 era gestionado por el Ministerio de la Presidencia, mediante la implementación de nuevos aspectos administrativos, financieros y regulatorios para garantizar la continuidad de sus distintas fases de ejecución.

En este contexto, destacó que se encuentran en trámites las adendas relacionadas con el contrato base del fideicomiso y el financiamiento del proyecto suscrito con el Banco Mundial, como parte del proceso de regularización institucional derivado del traspaso del programa al Mivhed mediante el Decreto 114-25.

"Estos procesos ya han agotado importantes etapas legislativas en el Congreso Nacional, lo que permitirá fortalecer la continuidad operativa y financiera del programa, incluyendo la reanudación de mecanismos vinculados al financiamiento de subsidios habitacionales", explicó la institución.

Obras en ejecución

El Mivhed informó que actualmente desarrolla 45 proyectos habitacionales en provincias como Santo Domingo, Hato Mayor, Higüey y Monte Plata, muchos de ellos con un avance de construcción cercano al 66 %.

Asimismo, entre las medidas orientadas a fortalecer el programa, se contempla la continuidad y expansión de la iniciativa hacia nuevas zonas del país.

La entidad indicó que, hasta diciembre de 2025, el programa Mi Vivienda había entregado unos 10 mil apartamentos, mientras que Familia Feliz suma 5,922 unidades entregadas desde el 2020.

Acceso al crédito

Para ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda, la institución señaló que mantiene conversaciones con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) para implementar mecanismos de evaluación crediticia mediante "data alternativa".

La iniciativa busca facilitar el acceso a préstamos hipotecarios para personas no bancarizadas o con historial financiero limitado, con el propósito de ampliar el acceso a viviendas subsidiadas, especialmente para familias en condiciones de vulnerabilidad, madres solteras y hogares con personas con discapacidad.

El Mivhed aseguró que los subsidios aprobados hasta diciembre de 2025 se mantienen sin modificaciones, incluyendo el bono inicial, bono tasa, bono ITBIS de primera vivienda y el bono mujer.

Requisitos para aplicar a Familia Feliz Nacionalidad dominicana. Dominicano de nacimiento o naturalizado. Cédula de identidad. Acta de nacimiento de los hijos menores de edad. Sin registro de vivienda. No poseer vivienda propia, certificado por la DGII, Jurisdicción Inmobiliaria o Dirección de Catastro. Permanecer en la propiedad por un mínimo de 10 años.

Requisitos para aplicar a Mi Vivienda Completar el formulario de información a través del portal oficial del Programa de Subsidio de Viviendas. Ser dominicano y/o dominicana con sus documentos al día. Presentar cédula de identidad. No haber tenido, ni tener vivienda propia. Presentar certificado de no antecedentes penales. Demostrar ingresos mensuales suficientes y acordes al costo de la unidad habitacional seleccionada. Contar con una precalificación bancaria en el inicio y una aprobación final por parte de una entidad de intermediación financiera, por el valor correspondiente a los recursos faltantes del precio de la unidad habitacional para adquirirla. Superar el proceso de verificación y análisis social, el cual incluye la revisión de todos los cruces de información suministrada por el solicitante (ingresos, composición del hogar, situación laboral, historial social y económico).